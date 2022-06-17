制度已完善　三部門：停止執行《關於禁止野生動物交易的公告》

新冠肺炎疫情令野生動物交易備受關注，當局亦出手禁止。而在近日，市場監管總局、農業農村部、國家林草局聯合發佈公告，決定即日起停止執行《關於禁止野生動物交易的公告》（2020年第4號）。



為了嚴防新冠肺炎疫情，阻斷可能的傳染源和傳播途徑，官方於2020年1月26日發布實施《關於禁止野生動物交易的公告》。2020年2月24日，全國人大常委會公佈並施行的《關於全面禁止非法野生動物交易、革除濫食野生動物陋習、切實保障人民群眾生命健康安全的決定》，對全面禁止野生動物非法交易、濫食行為等作出了明確規定，使禁止交易、食用的野生動物範圍進一步明確。而2020年5月29日，農業農村部經國務院批准公佈的《國家畜禽遺傳資源目錄》，使在養陸生野生動物與家畜家禽的界限進一步清晰。

基於相關法規制度進一步完善，三部門決定停止執行《關於禁止野生動物交易的公告》，並要求各地區各相關部門後續要依據《中華人民共和國野生動物保護法》、《中華人民共和國漁業法》、《中華人民共和國動物防疫法》，以及全國人大常委會通過的《關於全面禁止非法野生動物交易、革除濫食野生動物陋習、切實保障人民群眾生命健康安全的決定》等相關法律法規，繼續加強陸生、水生野生動物保護管理，加大對非法野生動物交易、濫食野生動物行為的打擊力度，切實保障人民群眾生命健康安全。