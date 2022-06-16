中國第三艘航母將下水？美媒照片曝光　將搭載殲-35隱型戰機

美國民用衛星圖片服務商「行星實驗室」6月15日對外發布中國003航母的空拍照片。照片顯示，003航母飛行甲板上的各類管道與絕大多數遮蔽工棚都已經消失，只剩下三座覆蓋航母電磁彈射器安裝位置的工棚還尚未拆除。航母已經掛滿旗，船塢也已經完成注水。美國The Drive網站依據該圖片判斷，003型航空母艦下水將在近期進行。



據了解，該衛星圖片拍攝於北京時間6月14日下午3時21分。美國「The Drive」網站預測，在003型航母正式下水後，可能還需要數年時間才能進入正式服役狀態。不過業內一般認為，依照該航母的建設速度，後期舾裝與建造等在兩年內即可完畢，這就意味著003航母極可能在2024年正式服役。

003型航母是中國建造的第二艘國產航空母艦，也即將成為中國的第三艘航母。商業衛星圖像顯示，003型航母水線長約300米，比美國福特級航空母艦短約十余米，其飛行甲板全長320米，全寬78米，體型與美國1960年代的小鷹級航空母艦相近。

根據此前各家媒體猜測報導，該航母正常排水量約為78000噸，雖然仍採用常規動力驅動，但是卻採用了與之前兩艘不同的彈射起飛和阻攔著艦模式，而且是採用電磁彈射方式。

中國海軍殲-35艦載戰鬥機。（The Drive）

採用彈射方式起飛可以大大增加飛機有效載荷，也可以讓艦載機設計具有更多可能性。根據美國海軍福特級的經驗，理論上電磁彈射器還可以減少艦載機在起飛過程中的損耗，擴大彈射器可以使用的艦載機範圍，包括彈射更輕小的無人機。

The Drive網站分析稱，003型航母幾乎肯定會搭載更新型的艦載機，包括中國目前正在研製的殲-35隱形艦載機和KJ-600艦載預警機。二者與美國海軍的F-35戰鬥機和E-2鷹眼預警機十分相似。同時，殲-15T戰鬥機和殲-15D電子戰飛機也可能從003型航母上起飛。

因為003航母是中國航母製造與海軍發展的重要里程牌，人們普遍認為它將極大增強中國海軍實力，改變東亞地區的軍事力量平衡，所以該航母從建造開始就吸引了中國軍迷的目光，也引起了其它國家，特別是美國的密切關注。

四年來有關003航母建造進程的新聞曾多次登上國際媒體版面，何時下水與服役更是各方關注焦點。美國軍方最近曾公開預測，該艦可能在2024年服役，台灣軍方則評估003型航母將於2025年服役。

台灣國防部在去（2021）年8月31日發佈2021年度《中共軍力報告書》中，首度公開對解放軍003航母即將服役的擔憂。台軍評估003服役將與外界預測的“「027-2030年台海衝突高危險期」相應，003服役後，解放軍將具備於第一島鏈內對台對美的「區域拒止及反介入」能力的完備優勢。該報告書分析，屆時若台海發生衝突，美國即便想介入也將無能為力。