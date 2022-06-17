北旱南澇｜內地北方多地氣溫突破40℃　南方強降雨進入「車輪戰」

內地多地氣溫突破40℃，中央氣象台今早（17日）6時繼續發布高溫黃色預警，其中，河南多市更發布高溫紅色預警，呼籲政府與民眾做好降暑措施。



北方多地氣溫突破40℃。（新華社）

中央氣象台預料，6月17日，華北西部和南部、黃淮、江漢北部、江淮以及西北地區東部、新疆南疆盆地、內蒙古西部等地的部分地區將出現35℃以上的高溫天氣，其中，河北南部、山西南部、河南大部、山東西部、安徽北部、江蘇北部、湖北北部、陝西南部以及內蒙古西部、寧夏中北部、南疆盆地等地最高氣溫37—40℃，局地可達40℃以上。

氣溫方面，6月16日，北方地區出現大範圍的高溫天氣，氣象監測顯示，黃淮、江淮、江漢及河北南部、山西、陝西、內蒙古西部、新疆南疆等地日最高氣溫為35℃以上，河北南部、河南、山東西部、安徽北部、湖北西北部等地達38—40℃，河南安陽、焦作、漯河等地甚至達到41—42℃。

預計6月21日之前，山西南部、河北南部、河南、山東及蘇皖北部以及內蒙古西部、陝西大部、甘肅西部等地高溫天氣都將持續，日最高氣溫有35—38℃，局部地區可達40℃左右。22日後，江南東部和華南東部的部分地區也將出現高溫天氣。

南方強降雨進入「車輪戰」。（微博＠中國天氣）

另外，中央氣象台6月17日10時還發布了暴雨黃色預警，預計，6月17日下午2時至18日下午2時，西藏東南部、雲南西北部、貴州南部、湖南南部、江西東部和南部、浙江南部、廣西中北部、廣東、福建西部和北部等地的部分地區有大到暴雨，其中，廣西北部、廣東北部、福建西北部和浙江南部等地部分地區有大暴雨（100—150毫米）。

同時，中國氣象局由原Ⅳ級應急響應狀態提升為Ⅲ級，並提醒浙江、安徽、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南及可能受影響的省級氣象局根據實際研判調整相應級別應急響應。