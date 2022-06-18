習近平：反腐敗輸不起　要提高一體推進「三不腐」能力和水平

中共中央政治局周五（17日）下午就一體推進不敢腐、不能腐、不想腐進行第四十次集體學習。會上，國家主席習近平提到，反腐敗是一場輸不起也不能輸的重大政治鬥爭，要提高一體推進「三不腐」（不敢腐、不能腐和不想腐）能力和水平，全面打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰。



會上，習近平細數了中共十八大以來的各種成就，表示在反腐敗鬥爭中取得了顯著成效、積累了重要經驗。當中包括從治標入手，把治本寓於治標之中，讓黨員幹部因敬畏而「不敢」、因制度而「不能」、因覺悟而「不想」；以零容忍態度懲治腐敗，堅決清除對黨陽奉陰違的兩面人、不收斂不收手的腐敗分子，深化重點領域反腐敗工作，態度不變、決心不減、尺度不鬆；紮緊防治腐敗的製度籠子，形成了一整套比較完善的黨內法規體系和反腐敗法律體系，增強制度剛性，防止「破窗效應」，貫通執紀執法，強化綜合效能，確保各項法規制度落地生根等。

習近平強調，腐敗是黨內各種不良因素長期積累、持續發酵的體現，反腐敗就是同各種弱化黨的先進性、損害黨的純潔性的病原體作鬥爭。這種鬥爭極其複雜、極其艱難，容不得絲毫退讓妥協，必須始終保持正視問題的勇氣和刀刃向內的堅定，堅決割除毒瘤、清除毒源、肅清流毒，以黨永不變質確保紅色江山永不變色。

他又強調，全面從嚴治黨、推進反腐敗鬥爭，必須從領導幹部，特別是高級幹部嚴起。職位越高、權力越大，就越要有敬畏之心、越要嚴於律己。領導幹部特別是高級幹部要管好自身，還要管好家人親戚、管好身邊人身邊事、管好主管分管領域風氣，在營造風清氣正的政治生態、形成清清爽爽的同志關係和規規矩矩的上下級關係、堅持親清政商關係、營造向上向善的社會環境等方面帶好頭、盡好責，「中央政治局的同志在嚴於律己上必須堅持最高標準，要求全黨做到的要率先做到，要求全黨不做的要堅決不做」。

最後對於負責反腐的紀檢監察機關，他表示要主動應對反腐敗鬥爭新形勢新挑戰，深化對管黨治黨規律、反腐敗鬥爭規律的認識，不斷提高工作能力和水平，主動接受黨內和社會各方面的監督，以自我革命精神堅決防止「燈下黑」。