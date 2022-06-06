中共反腐｜一週內六官員被查　「三虎」落馬　有人被判死緩

近期，中共反腐力度加大，從5月30日至6月5日，共有6名官員被查落馬、判刑或被處分，包括深圳市前市長陳如桂。



陳如桂落馬

6月1日，中央紀委國家監委網站消息，廣東省人大常委會黨組成員、副主任陳如桂被查。《財新網》報道，陳如桂是5月30日早上8時許，在廣東省人大常委會門口，「一下車就被帶走了」。

陳如桂生於1962年，廣東湛江廉江人，曾入職廣州市建築科學研究所，廣州市屬國企「廣州市建築集團有限公司」的董事長、總經理、黨委副書記。2001年7月，陳如桂踏入政界，先後任職廣州市建委副主任、主任，廣州市政府秘書長，廣州市委常委、秘書長、常務副市長。

2015年9月，陳如桂出任廣州市委副書記，後兼任政法委書記；2016年9月，他擔任中山市委書記；2017年7月，他出任深圳代市長，後任市長。2021年4月，陳如桂轉任廣東省人大常委會黨組成員，並於今年1月當選廣東省人大常委會副主任，直至落馬。

有知情者透露，廣州從2002年起開始消滅「爛尾樓」，陳如桂先後以市建委主任和分管城建的常務副市長身份，負責該項工作十餘年，此期間恰恰是廣州官場腐敗「重災區」。據了解，曾先後分管過城建的廣州前副市長蘇澤群、曹鑑燎、陳如桂均已「落馬」。

陳如桂曾任深圳市長。（微博＠人民日報）

張本才被查

6月1日，上海市檢察院檢察長張本才涉嫌嚴重違紀違法，被中紀委國家監委紀律審查和監察調查。

官方履歷顯示，張本才今年55歲，山東臨沂人，曾在最高人民檢察院的機關報《檢察日報》擔任總編輯、社長等要職。2008年4月，他掛職任北京市檢察院副檢察長一年；2011年9月起，他先後出任最高檢計劃財務裝備局局長、最高檢辦公廳主任、最高檢新聞辦公室主任。2016年1月，張本才升任上海市檢察院黨組書記、檢察長，躋身副省級，同時成為當時最年輕的省級檢察院檢察長。

隨著張本才落馬，上海市檢察院已經連續兩任檢察長被查。2017年3月1日，張本才的前任陳旭在卸任一年多後落馬，後因犯受賄罪一審被判無期徒刑。

《財新網》統計，張本才是中共十九大以來上海第二名落馬高官。2020年8月18日，時任上海市副市長、公安局長龔道安落馬。同時，張本才是中共十九大以來第三名落馬的在任省級檢察院檢察長，前兩人分別為吉林省檢察院檢察長楊克勤、青海省檢察院檢察長蒙永山。

張本才成為中共十九大以來上海第二名落馬高官。（微信公眾號＠中央紀委國家監委網站）

孫國相被查

6月2日，遼寧省人大常委會副主任孫國相涉嫌嚴重違紀違法，被中紀委國家監委紀律審查和監察調查。

孫國相今年57歲，遼寧丹東東港人，歷任共青團丹東市委副書記、青聯主席，共青團遼寧省委副書記、遼寧省青聯副主席，共青團遼寧省委書記、省青聯副主席、主席。

2008年2月，孫國相「空降」盤錦，歷任副市長、代市長、市長；2010年8月至2016年9月，他出任盤錦市委書記。2016年9月，孫國相轉任鞍山市委書記，並於2018年1月升任遼寧省人大常委會副主任，躋身副省級；同年10月卸任鞍山市委書記，任職遼寧省人大常委會黨組副書記。

《財新網》梳理發現，孫國相任職盤錦期間的多名官員此前被查，包括盤錦前副市長周英俊，盤錦公安局前局長姚喜雙，盤錦中院前院長王永恆、王宏；時任盤錦市委常委、政法委書記吳國丹。

據了解，包括孫國相在內，鞍山市已有3名曾任市委書記的官員先後落馬。中共十九大後，遼寧已有9名中管幹部被查，數量居同期各省份之首，比位居次席的河北多3人。

包括孫國相在內，鞍山市已有3名曾任市委書記的官員落馬。（微信公眾號＠中央紀委國家監委網站）

李澤峰被處分

5月30日，中央紀委國家監委網站發布消息，寧夏政協前副主席李澤峰嚴重違紀違法受到留黨察看一年、政務撤職處分，成為中共十九大以來寧夏首名落馬高官。

據中央紀委國家監委通報稱，李澤峰違規收受禮金，利用職權和職務上的影響為他人謀取利益並收受財物，長期違規借用他人大額錢款並通過民間借貸、投資入股等方式獲取收益。由於他配合審查、如實供述，並退繳全部違紀違法所得，遂對其從輕減輕處理。

李澤峰現年62歲，曾任銀川新城區委副書記、副區長、區長，銀川市城區區長、區委書記，並在2001年躋身銀川市委常委，先後兼任銀川市委政法委書記、興慶區委書記。2012年初，時任銀川市委副書記的李澤峰轉崗寧夏黨委組織部副部長，一年後明確為常務副部長；2018年初當選寧夏政協副主席，躋身副省級，直至今年2月被免職。

李澤峰成為中共十九大以來寧夏首名落馬高官。（長安街知事）

張敬華被「雙開」

5月31日，落馬半年後的江蘇省委前副書記張敬華被「雙開」並移送審查起訴，成為今年被黨紀政務處分的第11名高官。

張敬華生於1962年7月，江蘇泰州人，歷任國家計委，江蘇省計經委、省經貿委、省國資委等，2006年任省政府副秘書長，2008年任省環保廳長。2009年起，張敬華先後出任徐州市代市長、市長，鎮江市委書記，但不久後重返南京，出任省政府秘書長。

2016年3月起，張敬華先後任江蘇省副省長、省委常委、南京市委書記，十九屆中央候補委員；2021年2月，張敬華出任江蘇省委副書記，至去年12月1日被查，成為首個落馬的十九屆中央候補委員。

張敬華落馬後，多名南京區級幹部相繼被查。同時，他是本世紀以來第5名落馬的南京市黨政主官，此前四人為前南京市委書記王武龍、楊衛澤，以及前南京市長季建業、繆瑞林。

張敬華落馬後，多名南京區級幹部相繼被查。（新京報政事兒）

童道馳被判死緩

作為十九屆五中全會後落馬的「首虎」，海南省委前常委、三亞市委前書記童道馳因犯受賄罪、內幕交易罪被判處死緩，亦是近年來第2個被查的三亞市委書記。

6月2日，廣東深圳中院對童道馳案一審公開宣判。經審理查明，2004年至2020年，童道馳利用擔任證監會上市公司監管部副主任，中共海南省委常委、三亞市委書記等職務便利、職權或地位形成的便利條件，為有關單位和個人在公司上市、企業經營、融資借款、職級晉升等事項上提供幫助，非法收受他人給予的財物共計2.74億餘元（人民幣，下同）。

同時，2006年8月至2007年4月，童道馳在擔任證監會發行監管部副主任期間，獲悉相關股票內幕信息後，指使其近親屬及關係密切人員在相關信息尚未公開前買入相關股票共計3165萬餘元，非法獲利共計338萬餘元。

深圳中院認為，童道馳的行為構成受賄罪、內幕交易罪，受賄數額特別巨大，論罪應當判處死刑。鑑於他到案後能夠如實供述罪行、自首，並全部追繳其受賄所得贓款贓物及內幕交易的非法所得，遂對其從輕處罰，判處死緩。