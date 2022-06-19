唐山打人｜記者被扣遭粗暴審訊　多位資深傳媒人譴責干涉採訪

內地微信公眾號《傳媒訓練營》昨日（18日）發表文章，指多間傳媒記者唐山採訪期間遭遇粗暴對待。文章發出後，多名資深傳媒人及知名傳媒院校教授公開聲援記者權益。



文中引述官媒《北青報》旗下「政知新媒體」報道，指貴州廣播電視台《百姓關注》欄目記者張巍瀚曾發影片舉報當地警方「將自己按在地上進行搜身；扣押隨身物品並將自己扣留在審訊室，此外，還要求他出示手機裏的微信聊天記錄等等」。

該影片隨後被刪除。張巍瀚於前日（17日）在微信群中做出解釋，稱「因為各種原因視頻目前我已經自己刪除了，我也接到通知，我個人不再對這件事發表看法和言論。」

文中指，一位與張巍瀚相熟的傳媒人士提及，張巍瀚與所在欄目組承受了很大壓力，且另有多個傳媒人士披露，除「新黃河」記者與某門戶網站的編輯在唐山採訪時遇到責難外，還有另外兩位傳媒人士也一度被扣，後經河北省公安廳介入方脫身。

事後，内地多位資深傳媒人及知名傳媒高校教授公開聲援，文中引述：

中國傳媒大學媒體融合與傳播國家重點實驗室教授、主流融媒體研究中心主任唐遠清：

在此事件上，當地政府有責任盡快妥善解決該案，而不是給媒體輿論監督設置障礙。在當地政府一直沒有回應輿論關切的情況下，目前傳言四起，這對當地形象已經產生了較為嚴重的負面影響。此時輿論場需要當地政府的回應，社會需要真相，媒體為此進行充分的採訪報道，進行輿論監督推動事件的解決，不應被阻撓。



前傳媒工作者，第十二屆長江韜奮獎獲得者劉萬永：

某些地方對輿論監督的嚴防死守，再以抗疫的名義，可以讓記者的所有努力化為烏有。該發聲的地方鴉雀無聲只會讓混亂甚至虛假的聲音光速傳播，大大抵消解決問題的誠意和努力。記者當然要遵守防疫規定，唐山更應拿出實際行動，暢通信息發佈渠道，及時回應公眾關切。



資深傳媒人、《華夏時報》副總編輯、深度調查部主任陳鋒說：

感到遺憾的是，基本看不到記者去唐山，與十年前記者爭相前往新聞現場的景象相比，媒體環境的改變令人深思。



我們多麼期待記者幫我們看看受害者的傷勢、在醫院的狀況、尋找現場見證人、還原監控視頻之外發生的事實、追問燒烤店老闆、持續呈現雷霆行動後舉報和接訪動態等。



難能可貴的是，來自貴州的某廣電媒體記者出現了，他努力撐著掛在媒體與公眾之間的那塊遮羞布，雖然艱難，「至少還有你」。感謝他的存在，一個群體歇了，但也有英雄挺身而出，滄海橫流，理想之火尚未熄滅。我分明看見，很多媒體人在哭泣，為唐山受害者也為自己。



強烈譴責對記者正常採訪橫加干涉、粗暴阻止甚至以「法」的名義非法拘禁記者，這是法之恥、社會之恥。法治大潮，浩浩蕩蕩，不會因為你螳臂當車而躑躅不前，無邊落木蕭蕭下，不盡長江滾滾來。

