唐山打人｜當地再表態：還傷者公道　多家官媒發文要求掃黑除惡

唐山燒烤店惡意傷人事件引發全國震怒。6月11日下午，河北唐山警方通報：在某燒烤店涉嫌尋釁滋事、暴力毆打他人案件中九名涉案人員已全部歸案。

事件引發內地輿論高度關注，《人民日報》、《央視》、《檢察日報》等官媒先後發文要求徹查和嚴懲。《央視》指出事件性質如此惡劣，唐山市相關司法機關有必要依法提前介入，加速推進案件的處理過程，「只有以最快速度將所有的嫌疑人緝拿歸案，依法嚴懲不貸，才能給受害者和公眾一個公平正義的交代！』。



針對燒烤店惡意傷人事件，唐山市11日晚召開會議強調，要從嚴從快依法嚴懲，深入開展掃黑除惡「回頭看」專項行動，保持依法嚴厲打擊高壓態勢，持續深化社會治安綜合治理，還傷者公道、還市民安寧、還社會穩定。

廊坊市公安局廣陽分局12日通報，根據河北省公安廳指定管轄，該案由廊坊市公安局廣陽分局偵查辦理。經廊坊市廣陽區人民檢察院批准，陳繼志等9名犯罪嫌疑人已由廊坊市公安局廣陽分局執行逮捕。

內媒《極目新聞》的評論指，唐山這宗案件由廊坊來查來辦，採取了異地用警的超常規措施。唐山打人事件情節極其惡劣，兇徒囂張跋扈，牽涉人數眾多，被廣大群眾懷疑涉黑惡勢力，有「保護傘」。在此案中堅持異地用警，讓案發地的公安機關「迴避」，一是說明河北省公安廳對此案十分重視，也關注到了輿論中對於執法機關作為的質疑，為了讓案件辦理更為嚴明公正，實行了異地用警；另一方面也彰顯了上級公安機關嚴查嚴處，除惡務盡的決心。

掃黑除惡絕不能有盲區 事件削弱對平安中國信心

《央視》評論指出，掃黑除惡絕不能有盲區。黑惡勢力是人民群眾深惡痛絕的社會毒瘤，如果不徹底剷除，就會嚴重損害人民群眾的安全感。對滋擾傷害人民群眾平安生活的黑惡勢力不可姑息。掃黑除惡必須持之以恆、徹徹底底，不能存在盲區、留有死角！只有以最快速度將所有的嫌疑人緝拿歸案，依法嚴懲不貸，才能給受害者和公眾一個公平正義的交代！

《檢察日報》評論，公眾之所以急於想知道案件會怎麼判、施暴者將受到何種制裁，很大一部分原因是這起案件太讓人憤怒。憤怒的來源，是施暴者人數眾多，面對素無仇怨、無力反抗的女性，在眾目睽睽之下群起而攻，手段殘忍、無所顧忌，氣焰囂張到了極點。除去憤怒，還有不安。表面看，作為一起個案，它傷害的是無辜個體；但實質上，它波及的是公眾對法治社會、對平安中國的信心。

《法治日報》指出，從法律後果上來講，無論是治安管理處罰法還是刑法，都對隨意毆打他人、故意傷害他人身體的行為作出了明確的處罰規定。故意傷害他人身體、隨意毆打他人情節惡劣的，更要承擔刑責。無論何時何事何因，任何人都不該突破法律底線，踐踏他人尊嚴，破壞社會和諧與公正。暴力與法治社會絕不「兼容」，社會戾氣必須依法制止，施暴者必須受到法律嚴懲！

還傷者公道、依法嚴懲

《人民日報》微博則評論，唐山這起群毆女子事件，「令人震驚，不僅挑戰了法律，還挑戰了社會秩序，挑戰了大眾的安全感。」文中指出被打女子仍在醫院治療，「病床上的她們需要一個公道，全社會需要一個交代。儘快依法辦理，讓施暴者付出沉重代價，人們拭目以待！」

《環球時報》指出，這起事件性質如此惡劣，唐山市相關司法機關有必要依法提前介入，加速推進案件的處理過程，以最快速度依法對嫌疑人進行嚴懲，儘快給受害者一個公道，還老百姓一份安全感，也給輿論一個交代。 「正義來得越及時，才越能證明它是可以被信任的。」

挑戰保障婦女權益的國家意志

《中國婦女報》微博則評論，打人狂徒，觸碰底線；依法嚴懲，以儆效尤。唐山燒烤店打人狂徒的惡行觸碰法治社會底線，挑戰保障婦女權益的國家意志，不嚴懲不足以平民憤，不嚴懲不足以撫傷痕，不嚴懲不足以護尊嚴，不嚴懲不足以儆效尤，不嚴懲不足以樹法威。

評論指，對於此類嚴重侵犯婦女權益的惡性案件，只能而且必須零容忍。人民群眾的獲得感、幸福感、安全感，安全感是基礎，是底線，期待執法機關繼續以雷霆之勢，盡快將這幫無法無天的狂徒緝拿歸案，依法嚴懲。

社會治理失效、法治警鐘之聲

《光明日報 》微博則評論，對暴力零容忍，把法治信心樹在每個人心中。案件性質如此惡劣，放在改革開放四十多年的情境下看如此令人震驚，放在掃黑除惡大環境下看更是讓人匪夷所思。因為挑釁社會法治和道德雙重底線，這個案件已經產生了傳導效應，使所有屏幕前的人們感受到了一種劇烈的不安。

評論指出，唐山三次熱搜——圍毆女性、種地道歉、鐵絲鎖門，背後的共性問題是，這三起於一個多月內發生在唐山的社會事件，都是社會治理的失效，都隱喻著「法」的威信在一個地域間的流失，彼此之間已經形成了一個耐人尋味的邏輯鏈條。法治建構之慢之難，法治破壞之快之容易，當給疫情下更多執法者、司法者、公共政策制定者以警鐘之聲。