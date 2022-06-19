黃河今啟動本年度汛前調水調沙　料歷時20天

受強降雨影響，珠江流域西江中下游幹流水位止落復漲，預料明日（20日）西江可能再次發生編號洪水，珠江流域可能發生流域性大洪水。

另水利部黃河水利委員會決定，今日（19日）上午8時起通過聯合調度萬家寨、三門峽、小浪底水庫，實施2022年汛前黃河調水調沙，預計歷時20天。



今日，小浪底水庫按照2600立方米每秒下泄，整個調水調沙期間，小浪底水庫最大下泄流量將達到4500立方米每秒量級。綜合考慮水庫排沙效果、後期供水安全、大壩工程安全等因素，預計本次調水調沙歷時約20天。

黃河調水調沙是調節黃河水沙關係的重要手段之一。 2002年以來，水利部黃河水利委員會在大量科學研究和試驗的基礎上，持續開展黃河調水調沙。去年汛末，水利部黃河水利委員會在滿足沿黃地區城鄉生活用水、工農業生產用水和生態用水需求的情況下，積極籌備水源。

黃河小浪底水利樞紐工程調水調沙現場。 （新華社）

今年汛前黃河調水調沙將繼續實施黃河生態調度和三角洲生態補水，在確保後期抗旱用水安全的前提下，盡可能實現水庫排沙減淤，優化水庫淤積形態，並進一步維持黃河下游中水河槽穩定，檢驗河道整治工程適應性。同時，通過今年汛前黃河調水調沙，進一步探索不同運用條件下水庫排沙和下游河道泥沙輸移規律，豐富調水調沙理論。

本次汛前黃河調水調沙流量大、持續時間長，為確保工程、灘區和涉水生產安全，水利部黃河水利委員會已通知山西、陝西、河南、山東四省防指，黃河河務局、水利廳等多個部門，通報調水調沙有關情況，對調水調沙期間做好水旱災害防禦工作提出明確要求。

通知要求，各級部門要嚴格落實各項責任制，加強水文監測預報，強化水工程聯合調度，嚴防洪水漫灘風險，紮實做好查險搶險，加強涉水安全管理，水庫管理單位嚴格執行調令。

調水調沙期間，水利部黃河水利委員會將密切關注天氣形勢變化，及時滾動分析水雨情，加強應急值守和防汛會商，強化水庫實時調度，做好調水調沙原型觀測，加強工程巡查防守，全力確保調水調沙順利進行，並實現預期目標。