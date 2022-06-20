健康碼遭地方濫用於防疫之外　全國人大代表：應由國家統一管理

近期，河南多間村鎮銀行「爆雷」，全國幾十萬存戶近400億元（人民幣，下同）存款被非法騙取，河南當局卻利用防疫手段限制銀行存戶自由出行。

全國人大代表、廣州醫科大學附屬市八醫院感染病中心首席專家蔡衛平表示，目前各地健康碼不統一、不互認，信息也不聯通，已經出現健康碼被濫用的現象，因此建議健康碼應該收歸國家統一管理，短期內最重要的是弱化健康碼的管理職能。



《健康時報》報道，河南村鎮銀行事件中被賦紅碼的存戶，有人是由低風險地區到鄭州後健康碼變紅，隨後被當地隔離，而48小時核酸檢測結果仍為陰性；有人則是未到過河南，僅因掃描鄭州場景碼後變紅，且長時間內未解除紅碼。

2021年8月發布的《河南省健康碼賦碼規則（第二版）》顯示，河南省健康碼分為紅黃綠三色。其中，紅碼表示需要在定點醫療機構隔離治療或集中隔離醫學觀察，需屬地疫情防控機構嚴格管理。可以賦予紅碼的對象，僅包括確診病例和無症狀感染者、密切接觸者或密接的密接、境外來豫以及高風險地區駐留人員等。

河南村鎮銀行事件中，多名存戶被賦紅碼。（微博＠天目新聞）

北京市中聞律師事務所律師鄧千秋指出，健康碼是為防疫而生，用於查證使用人風險等級狀態，當中承載了使用人姓名、身份證號、出行軌跡、到訪場合等個人信息。若將健康碼用於防疫之外的其他目的，屬於對個人信息的濫用，也會造成個人隱私的洩漏，根據《刑法》及相關司法解釋的規定，相關公職人員或已經涉嫌濫用職權犯罪。

對於健康碼的設計和管理，國家相關部門曾出台標準和規範性文件，但尚未上升到法律層面，對健康碼賦碼狀態的異議程序和權利救濟措施也未在法律層面予以明確。

蔡衛平建議健康碼應該收歸國家統一管理。（羊城晚報）

鄧千秋認為，為了防範對個人信息的過度採集和非法使用，國家相關部門應盡快出台規定，對健康碼涉及的個人信息的採集和使用範圍、採集程序、管理部門、權利救濟措施等方面予以明確規定。

在今年兩會，蔡衛平曾提出把健康碼納入全國統一管理，取消各地健康碼，「就是需要明確在防疫之外，任何地方都不可以用健康碼來作為人們能否做某件事情的標準」、「如果有人為了讓你按照他的意願去做事，賦予你一個紅碼，你不按他的要求做，就不能恢復綠碼，就不能恢復自由，那健康碼的用途就徹底變味了」。