河南「賦紅碼」事件現進展　鄭州市紀委監委啟動調查問責程序

部分河南村鎮銀行儲戶健康碼近日被「賦紅碼」引發關注，對此，鄭州市紀委監委啟動調查問責程序。



據「清風鄭州」微信公號周五（17日）消息，針對近日部分村鎮銀行儲戶健康碼被賦紅碼的問題，鄭州市紀委監委啟動了調查問責程序，對發現違反《河南省新冠肺炎疫情防控健康碼管理辦法》的亂作為，將依規依紀依法嚴肅處理。

而隨著時間推進，愈來愈案例亦隨之曝光。來自山東臨沂的姚先生周四（16日）就介紹到，他是禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行的儲戶，2020年以來陸續在兩家銀行存入約8萬元，但今年4月中旬以來出現無法取款情況，他也加入了客戶維權群。可在周二（14日）早上，他給孩子學校報備健康碼等信息時，發現自己的山東健康碼變紅，沒去過河南、近期未離開過山東，也沒有中高風險地區旅居史的他，健康碼頁面文字卻提示「異常信息由河南省推送，來自高風險地區未滿14天，或未檢測到第14天后核酸陰性結果」。

他又指，周日（12日），其所在的村鎮銀行客戶維權群內，部分去鄭州現場維權的人表示掃描了鄭州車站的場所碼後被賦紅碼，他們於是將這個場所碼發到群中，隨後包括姚先生本人在內不少沒去現場的人也試著掃，結果的確是紅的，但姚先生尚不清楚這是否與媒體所報的有關聯。

不過周二紅了一上午後，姚先生的健康碼就自動轉綠，期間他出去買菜，小區的人都很通情達理，沒有為難他。目前，他仍計劃等孩子放暑假就再去河南維權。

另外，河南省紀委監委工作人員日前表示，接到大量關於健康碼「非疫情原因賦紅碼」的舉報、投訴，已將相關線索轉交河南省衛健委調查，河南省紀委監委暫未就此事單獨啟動調查。不過當內媒致電河南省衛健委諮詢相關情況，工作人員表示對健康碼賦紅碼一事的具體情況暫不了解。