0.2元存款換3天寸步難行！　河南村鎮銀行存戶講被「紅碼」經歷

河南多間村鎮銀行「爆雷」，全國幾十萬存戶的近400億元人民幣被騙取。為了阻止有人到當地上訪，河南當局竟利用健康碼做文章，賦予涉事村鎮銀行存戶「紅碼」以限制出行，事件引發輿論廣泛關注，多件官媒亦發聲批評。據《上觀新聞》報道，鄭州一名存戶就因0.2元（人民幣，下同）利息，連續3天寸步難行。



河南多間村鎮銀行「爆雷」，幾十萬存戶的近400億元人民幣存款被非法騙取。（網上圖片）

6月12日晚上，常住鄭州的趙嫣然（化名）在下樓取外賣期間，愕然發現自己的健康碼無預警式變紅，其手機還隨即發出「紅碼人員！紅碼人員！」的警報聲，她亦因此被小區工作人員拒之門外。

趙嫣然介紹指，健康碼系統顯示自己被賦予紅碼的原因是，「正在實施集中或居家隔離醫學觀察的入境人員」。但自己當日中午還是綠碼，且過去14天內並未離開過鄭州市，鄭州最近亦沒有發生疫情，因此她對被賦紅碼一事毫無頭緒。

在向社區居委會及警方表明情況後，趙嫣然才得知自己的紅碼竟與在河南的村鎮銀行開過戶口有關，但是她透露，相關銀行卡內的存款早已被自己取出，不知道是什麼時候多出來0.2元的利息。詢問了同樣在村鎮銀行有戶口的朋友後，趙嫣然才發現自己的情況並非個案。

趙嫣然指，直至當日晚上8時許，自己才在「取了3個小時外賣」後回到家中，惟民警告知健康碼需時3天才會轉綠。她還在社交媒體中發文講述了自己的此番遭遇，有網民還回覆「兩毛的餘額配合著這麼慘的事兒忍不住有點好笑，這種濫用真的離譜到家了。」直至6月14日，趙嫣然的健康碼終於變回綠碼。

農民日報：對維權儲戶賦紅碼「既蠢又壞」

官媒《農民日報》周三（15日）發表評論文章指，隨意給人賦紅碼的行為是典型的公權力濫用，已經嚴重違反了疫情防控政策和國家相關法規，「無視各種法規政策，想給誰紅碼就給誰紅碼，這種行為不合情，不合理，也不合法。」

文章稱，人們之所以關注這件事，既有不滿，更多的可能還是擔憂。若得不到及時有效的回應，不僅有損健康碼的權威性，還損傷管理部門的公信力。

文章又表示，解決村鎮銀行「取款難」的問題有很多方法，「金融機構調查也好，公安機關立案也好，地方政府也可以通過合理引導等方法來穩妥處置。但讓人遺憾的是，最後卻是用了最蠢最壞的一種解決辦法，不僅沒有解決問題，還火上澆油，激發民意和輿情的強烈反彈，引發了不少次生問題，讓事情更複雜更棘手。」