以河南村鎮銀行吸金　新財富集團實控人被起底　揭多年融資手法

安徽、河南多間村鎮銀行出現「提款難」問題，更揭開銀行與河南新財富集團投資控股有限公司（下稱「新財富集團」）存在合作關係，涉嫌非法吸收公眾存款。

《華夏時報》報道，新財富集團背後實控人呂奕，多年來開設了無數間影子公司，藉此滲入金融行業，最終獲得村鎮銀行的實際控制權。



上周六（18日），許昌市公安局發布通報稱，4月19日，許昌市公安機關依法對新財富集團涉嫌重大犯罪立案偵查。現初步查明，2011年以來，以該公司實際控制人呂某為首的犯罪團夥涉嫌利用村鎮銀行實施系列嚴重犯罪。公安機關已拘捕一批疑犯，依法查封、扣押、凍結一批涉案資金、資產。

公開資料顯示，新財富集團成立於2011年7月19日，註冊資本為11600萬（人民幣，下同），法定代表人為余澤峰，目前經營狀態為註銷。公司經營範圍包括對實業投資、企業投資與管理。該公司法人為余澤峰，股東分別是持股80%的余澤峰、持股20%的林恆森。

新財富集團股東分別為余澤峰及林恆森。（華夏時報）

新財富集團的公開資料中並未出現警方通報中的「呂某」，但《第一財經》報道，呂某真名叫呂奕，生於1974年，是新財富集團的實際控制人，其通過旗下遍布全國的上百家公司，先後參股、控股國內多家城商行、農商行及村鎮銀行，包括涉及「提款難」的禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、開封新東方村鎮銀行。

報道指，2003年，呂奕把河南蘭考到沈丘的蘭尉高速收費權抵押給銀行，空手套白狼借來24億的修路資金，而蘭尉高速建設方「蘭尉高速開發有限公司」背後的實控人正是呂奕。

為了融資，呂奕把高速公路收費權抵押給銀行，借到修路的資金，之後又把其中部分資金用於參股金融機構，然後再把金融機構的股權抵押融資。隨後，呂奕參股了國內很多城商行、農商行和村鎮銀行，並成立新財富集團，專注入股河南的地方銀行。

新財富集團背後實控人呂奕。（微博＠頭條新聞）

在公開信息中，關於呂奕本人及其發蹟的資料不多，但在河南的金融圈，呂奕非常有名。報道指，鄭州市中級人民法院曾在2018年9月20日作出的刑事判決書中披露，呂奕為尋求貸款，曾向鄭州銀行副行長喬均安借款900多萬，為獲取更多貸款，又行賄2300多萬。

兩人又做起「吃息差」的生意，由喬均安負責搞銀行批准，呂奕借款後再放貸給一些關聯公司。在判決書中，呂奕的身份是新財富集團董事長，更曝光了多間「有限公司」均由呂奕實際控制。

禹州新民生銀行的股東列表中，包括呂奕實際控制的鄭州博奧森電器有限公司。（華夏時報）

河南省地方金融監督管理局消息，禹州新民生等村鎮銀行線上交易系統被新財富集團操控和利用的犯罪事實已初步查明。而禹州新民生銀行的股東列表中，就有呂奕實際控制的鄭州博奧森電器有限公司。

事實上，一系列「有限公司」正是呂奕用以投資的影子公司，並藉此滲入金融行業。新財富集團成立多家影子公司，一方面通過某一家影子公司同時參股多家金融機構，另一方面在同一家金融機構中，同時安插多家影子公司，最終形成股權的集中，從而達到控股或者大比例持股的目的。