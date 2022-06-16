河南賦「紅碼」事件發酵輿論關注誰在「掌控」　多個部門：不了解

部分河南村鎮銀行儲戶、爛尾樓業主健康碼被「賦紅碼」的情況引發廣泛關注，輿論普遍追問到底誰在「調紅」健康碼、哪些部門有權力「賦碼」？據內媒《第一財經》周四（16日）報道，河南省多個部門都就事件回覆「不了解」。



記者周三（15日）致電河南省行政審批和政務信息管理局，該局負責河南全省政務服務和數據管理工作的部門管理機構，值班室一位工作人員表示，他對本次河南健康碼被「賦紅碼」事件並不清楚。據《河南日報》報道，「升級版」的河南健康碼系統已在全省上線，其是在河南省行政審批和政務信息管理局指導下，由正數網絡技術有限公司提供專業技術支撐建設而成。而該局值班工作人員向《第一財經》表示，其主要是負責數據的匯聚、儲存和加工，無權決定健康碼賦碼的具體政策，也不清楚此次轉碼事件的發生是否與技術有關。

報道又提到，正數網絡技術有限公司為河南健康碼系統提供專業技術支撐建設，其由河南投資集團、中國移動河南公司、河南日報報業集團和建設銀行河南省分行共同投資發起，於2020年8月正式註冊，註冊資本金10億元人民幣，是河南全省一體化政務大數據應用平台的建設和運營主體，為政府和企事業單位提供信息系統開發應用、雲計算存儲、數據安全治理及數據開放共享等服務。然而近日，該公司電話一直無人接聽。

據悉，健康碼一般由各地政府主導開發，企業提供技術支持，數據部門只是轉碼執行的最後一個環節，轉碼權限仍在行政部門，同時後者有調取數據及修改權限。而正常情況下，是疫情防控指揮部決定賦碼權限的，但有時居民遭遇健康碼異常變黃或者變紅時，社區的工作人員也會輔助進行健康碼的「變色」工作。例如，6月12日一名民眾的健康碼突然由綠變紅，社區工作人員便成功將其再次轉為綠碼，惟奇怪的是，健康碼僅一小時後就再變紅，令社區工作人員不敢再幫忙提交轉碼資料。

另外，鄭州市12345政務服務便民熱線的工作人員表示，疫情防控指揮部擁健康碼處於何種標準的最終決定權，但體到此次村鎮銀行儲戶遭遇的被賦紅碼事件，關單位正在落實，如有最新結果會第一時間對外公佈。至於河南省疫情防控指揮部、河南省衛生健康委員會的值班室工作人員則對健康碼被賦紅碼一事並不清楚，一如其他部門，有關辦公室的聯繫電話也同樣無人接通。

周四，河南省行政審批和政務信息管理局表示，將會有政府部門發佈公告進行解釋，但具體內容還不清楚，還請耐心等待。