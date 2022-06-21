河南小麥大蒜可換樓？最高抵首期16萬　地產經紀：詢問的人很多

據內媒《時代財經》報道，日前有兩份房屋銷售海報在網絡流傳。其中，一份出自河南商丘市民權縣的建業河畔洋房，活動內容為「2元一斤，小麥換房」，最高可抵16萬房款；另一份來自河南開封市杞縣的建業城，「5元一斤，大蒜換房。」河南大蒜和小麥換房迅速登上微博熱搜。



《紅星資本局》報道指出，推出「小麥換房」的樓盤開發商為商丘建文置業有限公司。海報顯示，開發商收購小麥抵首付款，按照2元一斤的價格收購，最高可抵16萬元。

該樓盤售樓處工作人員表示，該樓盤位於縣城，針對的客戶群體來自鄉鎮居多，家裡一般都有農田，所以才推出「小麥換房」的優惠活動。工作人員表示，活動剛剛開始，目前來諮詢的人多，暫時無人實際參與，目前還沒有購房者用小麥抵房款。

據海報顯示，小麥市場價是1.5元一斤，樓盤的收購價是2元一斤，有0.5元的差價。工作人員也補充，當下正值河南夏季農忙時節，也是小麥搶收的時間，「這是開發商推出的助農行動。」

《時代財經》訪問建業河畔洋房銷售人員李萍（化名）稱，活動起止時間為6月20日到7月10日，購房客戶以高於市場價的價格將小麥銷售給指定收購商，款項可抵首付款。「（小麥）多少都收，但可抵扣首付的上限為16萬元。」

《時代財經》指出，開封杞縣建業城的「大蒜換房」活動則於今年5月下旬就啟動，多位當地中介就已經發布活動推廣短片，大蒜收購款只可抵首付。樓盤銷售劉燁（化名）稱，最高可抵扣2萬斤大蒜，即10萬元。

網上流傳的海報顯示，5月22日到6月6日期間，該樓盤獲得來電咨詢2859組、到訪852組、成交30套，16天成交約86萬斤大蒜。

《時代財經》分析花樣促銷背後，透露著縣城樓市急切去化的努力。河南許昌鄢陵縣一位不願具名的房產中介對稱，目前新房市場不景氣，因為多個開發商的樓盤都有因疫情停工的情況，購房者擔心買到爛尾樓，新房價格也不如三年前（即2019年）高。



微信公眾號「中國房評報道」分析，這兩起建業的專案多分布在河南省的三四五線城市，很多就在縣城，農民進城是主要購買需求。

文中指出，對於農民來說，糧食就是資產。小麥等糧食有保護收購價，在市場上可以分分鐘變為現金。今年以來，隨著俄烏衝突持續，全球糧食價格上漲三分之一。糧價行情看漲，而且容易變現，以前開發商瞧不起的小麥、玉米、大蒜，現在反倒是買房的硬通貨。此外，「建業開出來的小麥、大蒜收購價格遠高於市場價格，保護了農民利益，何樂而不為？」

河南鄭州救房市：房票換房

「中國房評報道」指出，河南國資日前收購建業29%的股權，幫助建業紓困。此外，鄭州帶頭出台穩定房地產市場的政策。其中，鄭州推出「房票」措施，拆遷戶可以拿著「房票」去任意開發商的樓盤選房子，接受房票代替現金安置的拆遷戶還將得到約安置資金總額8%的獎勵，以及等待過渡期的房租現金獎勵。

「中國房評報道」分析認為，在全國化貨幣寬鬆不存在的情況下，鄭州推出的房票，其實相當於一種購房貨幣。拆遷戶拿著房票去買房，開發商收到房票後如果拿著去抵扣政府的土地出讓金、應繳稅費的話，房票就相當於一種閉環流通的新型信用支付工具，其作用不可小覷。

文中提到，此次建業推出的小麥換房其實是房票措施的一種啟發，便利農民買房的同時，也解決了居民擔心收入、喜歡多儲蓄、不敢買房的後顧之憂。