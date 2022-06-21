台灣疫情｜周末效應今再增5.6萬宗本土病例　多115人病亡

台灣今日（21日）新增56339宗新冠肺炎本土病例，確診個案增加中重症209宗，其中115人死亡；另境外移入個案新增65宗。



台灣中央流行疫情指揮中心公布，新增的56339宗本土病例，包括27197名男性，29123名女性，19宗調查中，患者年齡介乎未滿5歲至90歲以上。確診個案最多為台中市，有8341宗，其次為高雄市8048宗，新北市6878宗，台南市5527宗等等。

新增的115宗死亡個案，為69男46女，年齡介乎30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、107人具慢性病史、72人未接種3劑新冠疫苗、54人超過80歲以上。

指揮中心代理發言人羅一鈞介紹，其中較年輕的一男一女死者為30多歲。男患者曾接種一劑疫苗，本身有肝硬化病史，5月11日發病，隔日確診，住院過程因本身疾病併發腸胃道出血、敗血症，6月12日死亡；女患者曾接種兩劑疫苗，本身有慢性腎病、長期洗腎，6月7日確診，6月17日死亡，死因為肺炎併敗血性休克。

羅一鈞表示，中重症個案包括68宗中症、141宗重症。其中一宗為4個月大男嬰，本身有先天性心臟病等慢性病。5月31日出現活力、胃口降低、腹瀉等症狀赴急診，發現氧氣濃度、血壓偏低，新冠肺炎篩檢陽性。

男嬰入院時體溫35.4度，皮膚出現大理石樣花紋，X光顯示肺炎，確診新冠肺炎併呼吸窘迫。院方為他插管使用升壓劑， 轉入深切治療部並使用瑞德西韋等藥物，至6月15日拔管移除呼吸器，目前留醫深切治療部。

另一位為兩歲男童，有神經系統疾病及癲癇病史，6月17日發燒38度、活力下降，18日出現嘔吐、呼吸雜音且出現抽搐、臉部不自主運動情形，到急診仍有大量嘔吐及氧氣濃度下降，緊急插管並檢驗新冠肺炎陽性確診。

男童Ｘ光顯示肺炎，轉入深切治療部，並使用瑞德西韋及抗癲癇藥物，至6月19日拔管移除呼吸器，目前留醫深切治療部。