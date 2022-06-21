疫情｜女子無病到唐山隔離卻被要求食藥拍片　官方：沒強制塞嘴裏

新冠疫情期間，地方防控層層加碼的現象備受詬病。近日，一名從北京低風險區到河北唐山市的女子曝出在酒店自費隔離時，竟在無病無痛的情況下，被工作人員要求飯後要服用連花清瘟膠囊，並需把服藥過程以影片拍下，而服藥的理由是有「預防作用」。對此，當地疫情指揮部工作人員則回應稱，藥沒強制塞嘴裏，不願意吃就簽個承諾書。



事發於唐山遷西縣，事主張女士是從北京低風險區昌平到當地，她提前4天向社區報備後，於6月17日抵唐，經過兩次轉運後於18日凌晨到達遷西某酒店隔離。詎料，酒店工作人員送早餐時，向身體無恙發放了連花清瘟，並告知其飯後服用並自行拍攝服藥片段。

據錄音顯示，一名工作人員向張女士表示，派藥是指揮部要求的，吃不吃是她自己的事，可當張提到剛另一工作人員說必須吃並要拍片時，對方則回應指因為她是第一次。張於是反問「我沒有第一次，第二次，我沒病幹嘛吃藥」，對方再稱「第一次必須錄製視頻，而且每一次也必須吃，但是我不可能強制你吃，你不用問他們，這個指揮部也不了解，這是必須吃的」。最後，該工作人員表示，錄製影片是上面要求，還質問「不是你存在啥疑問，吃點藥咋啦？」

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張女士事後表示，其他的花錢也好什麼都好，自己就是想不明白為什麼無緣無故讓她吃藥，每天三頓，吃完飯一小時後就會送藥。她又透露，當她質問用藥的理由時，工作人員只稱是上面要求的，他們只是執行任務，後來又說這個藥應該是有預防作用。

對此，酒店工作人員證實確有此事，藥是指揮部下發的，「上面要求我們第一頓要看著人家吃」。遷西縣疫情指揮部集中隔離組工作人員則回應稱，對所有集中隔離人員發放該藥物，每頓都提供，又強調這是預防性服藥，沒強制塞嘴裏，不願意吃就簽個承諾書。

網民點睇：

用藥是必須的？可怕

這話聽著就很恐怖

抵制公權力無序膨脹！

唐山發生什麼我已經不驚訝了

百姓只是官員仕途爬升的台階

這只是唐山因為這次事件被關注，隔離吃藥很多小城市都是這樣每天拍視頻上傳，只是不被關注而已

