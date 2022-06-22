唐山打人｜警方曾謊稱接報後5分鐘到現場　官媒：需要給一個交代

唐山燒烤店打人事件近日震驚全國，河北省公安廳昨日（21日）通報該案的調查進展，其中一個受關注的地方是當地警方的出動時間。通報指當地警方接報後到現場耗時28分鐘，公安警務督察部門會同紀檢監察機關對出警不及時、執法不規範及嚴重違紀違法問題開展深入調查，目前唐山市公安局對路北分局副局長李某予以免職。

最初當地派出所曾對媒體表示在接警後僅5分鐘就趕到現場。官媒《環球時報》今日（22日）發表評論文章稱，希望唐山警方能夠嚴謹地查清此事，實事求是地給出一個完整的回應。



題為「這23分鐘，唐山警方需要給一個交代」的評論文章稱，此次警方通報中提到的當地派出所在案發當天凌晨2:41分接到報警後，是在凌晨3:09分才到場的。這與此案最初當地派出所對媒體表示的在接警後僅5分鐘就趕到的時間點（2:46分），差了23分鐘。目前，這23分鐘的出警時間差已經引起了公眾的廣泛關注。

評論文章又稱，不少網民質問，從派出所到燒烤店的距離大約兩公里不到，開車應該幾分鐘就能抵達，為何從接警到到場卻用了28分鐘？也有一些關注此案的基層民警表示，派出所夜班工作很繁雜且人力有限，實際出警時間本就不可能這麼短。但無論如何，民警最初虛報出警時間都是不可接受的。

評論文章最後稱，過往的很多案例多次證明，無論誰搞出一些「自以為是」的操作，結果往往對自己最不利。因此，希望唐山警方能夠嚴謹地查清此事，實事求是地給出一個完整的回應。