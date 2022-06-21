唐山打人｜警方接報後28分鐘始到現場　當局調查出警不及時等問題

唐山燒烤店打人事件近日震驚全國，河北省公安廳今日（21日）通報該案的調查進展，指出現場有4名女子遭毆打，兩人因傷勢較輕自行離開，住院的兩人則已轉往普通病房，傷勢為「輕傷二級」。

案件另一個受關注的地方是當地警方的出動時間，通報指當地警方接報後到現場耗時28分鐘，公安警務督察部門會同紀檢監察機關對出警不及時、執法不規範及嚴重違紀違法問題開展深入調查，目前唐山市公安局對路北分局副局長李某予以免職。



通報稱，6月7日，43歲男疑犯陳某亮等4人從江蘇駕車至河北唐山，與另一名41歲男疑犯陳某志等人合謀進行網絡賭博洗錢違法犯罪活動。

6月10日凌晨，陳某志等5人與陳某亮等4人在唐山市路北區一家燒烤店聚餐飲酒。2時40分，陳某志騷擾在同店就餐的31歲女子王某某，遭拒後與同伴對王某某、29歲女子劉某某及另外2人進行毆打，至2時47分逃離。

警方接報後28分鐘始到現場

通報又指，2時55分4名被害人由救護車送醫。2時41分接群眾報警後，唐山市公安局路北分局機場路派出所民警率輔警於3時09分趕到現場開展處置工作。

在河北、江蘇公安機關配合下，6月11日將9名涉案人員（7男2女）全部抓獲。6月12日，經檢察機關批准，9名疑犯被逮捕。

2名被打女子為輕傷（二級）

在4名女子遭毆打後的傷情方面，王某某、劉某某在普通病房住院接受治療，目前傷情已好轉；另外2名女子經醫院檢查後，無需留院治療自行離開。司法鑑定科學研究院出具了司法鑑定意見書，王某某、劉某某損傷程度為輕傷（二級），另外2名女子的損傷程度為輕微傷。

疑犯案發前進行網絡賭博洗錢

通報又指，在偵辦此案過程中發現疑犯其他違法犯罪線索，其中包括在燒烤店打人案前一天，陳某志、陳某亮等7人在唐山一家酒店進行網絡賭博洗錢違法犯罪活動，涉案資金66.03萬元（人民幣，下同）。

此外，陳某志在2015年以追討債務為由，指使多人毆打商某凱，並對其非法拘禁。2018年，陳某志明知他人向其抵債的私家車為盜搶車輛，仍指使他人隱瞞事實將該車質押貸款14.8萬元。

對出警不及時等問題開展調查

通報最後又稱，公安警務督察部門會同紀檢監察機關及時介入，對出警不及時、執法不規範及嚴重違紀違法問題開展深入調查，目前已有警務人員接受紀律審查和監察調查，唐山市公安局對路北分局副局長李某予以免職。

除了路北分局副局長李某被免職外，據央視報道，河北省紀檢監察機關已對路北分局局長馬愛軍等5人開展調查。