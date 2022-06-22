廣東暴雨致逾47萬人受災　水利部：珠江流域防汛形勢複雜

內地北旱南澇，受強降雨影響，廣東多地近日發生暴雨洪澇、山體滑坡等次生自然災害。水利部表示，珠江流域西江、北江水位持續上漲，流域防汛形勢複雜嚴峻緊迫。

據韶關發布周三（22日）通報，韶關市北江幹流今年以來最大洪水的第二個洪峰已被成功削平。韶關市區內洪水退去，清淤工作正在進行。



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中國水利部網站消息，受近期暴雨影響，珠江流域北江今年第2號洪水將發展成特大洪水，西江今年第4號洪水正在演進。根據氣像水文部門預報，北江流域水位繼續上漲，北江幹，幹流將出現較高洪水流量，清遠防汛形勢異常嚴峻。

根據當前水雨情分析，在不考慮水利工程調度及暴雨補充情況下，預計北江幹流英德(五)站（英德市英城鎮）將於6月22日出現36.10米左右的洪峰水位，超警戒10.10米；北江幹流飛來峽站將於6月22日下午2時前後出現23.80米左右的洪峰水位，超警戒5.80米，對應流量20000立方米每秒。

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另據廣東省應急管理廳周二（21日）通報，截至20日11時，韶關、河源、梅州、肇慶、清遠等地共47.96萬人受災，農作物受災面積27.13公頃，倒塌房屋1729間，直接經濟損失17.56億元人民幣，廣東省已向受災嚴重的韶關、河源等地緊急調撥救災物資。

對於防汛工作，水利部部長李國英表示，要以「人員不傷亡、水庫不垮壩、北江西江乾堤不決口、珠江三角洲城市群不受淹」為目標，細化實化各項防禦措施，全力做好珠江流域洪水防範應對工作。要抓好山洪災害防禦，做細做實防禦預案，提前發布預警，及時轉移避險，做到應撤盡撤、應撤必撤、應撤早撤，強化轉移人員安置管理，確保民眾生命安全。