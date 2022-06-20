廣西暴雨28條河現超警洪水　國家防總工作組指導珠江流域防汛工作

受強降雨影響，廣西桂江、潯江、西江等水位不斷上漲，超過警戒線，部分地區出現嚴重的洪澇災害。

珠江防汛抗旱總指揮部已啟動防汛2級應急響應，是今年汛期以來啟動的首個二級響應。

今天（20日），國家防總工作組赴廣西、廣東省（自治區）檢查指導珠江流域防汛抗洪工作。



今天上午9時，廣西繼續發布暴雨橙色預警，預計未來24小時，河池、柳州、桂林、賀州、來賓等市及貴港、梧州兩市北部的部分地區有大雨到暴雨，局部大暴雨到特大暴雨，並伴有短時雷暴大風等強對流天氣。

廣西氣象台預報，明日（21日）前暴雨持續，預計未來3天，廣西的強降雨仍主要集中落在桂北部分地區，桂東北局地仍有大暴雨到特大暴雨。

今早9時，廣西水文中心發布洪水藍色預警，28條河流41個站出現0.01至3.74米的超警洪水，湘江全州縣城河段出現接近20年一遇的洪水。為確保水庫安全度汛，多座水庫已陸續開閘洩洪，包括柳州境內最大中型水庫「泗維河水庫」。

廣西柳州市融安縣長安鎮，泗維河水庫開閘泄洪。（新華社）

受近期降雨影響，珠江流域西江出現今年第4號洪水，北江出現今年第2號洪水，珠江流域再次發生流域性較大洪水。據氣象預報，6月20日至21日，珠江流域仍有強降雨過程，預測西江水位可能繼續上漲並較長時間維持高水位運行，北江可能發生大洪水，流域內中小河流發生超警甚至超保洪水、部分地區發生山洪災害的風險極大。

國家防總辦公室、應急管理部會同國家糧食和物資儲備局，昨日（19日）再次向廣西緊急調運衝鋒舟、橡皮艇等救生器材180台，以及大流量應急排水泵、移動泵站和照明裝備119台套。

目前，國家防總繼續維持防汛Ⅲ級應急響應，已派遣3個工作組、專家組在廣東、廣西、江西一線協助地方開展防汛救災工作。