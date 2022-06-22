上海女深夜遭男當街拖拽拉扯　警：屬情侶糾紛已行拘男方

震驚內地的河北唐山燒烤店圍毆事件令女性受暴的現象成為大眾熱議的議題，周一（20日），上海寶山街頭4名男子被指深夜當街拖拽拉扯一女子，再令相關議題備受關注。周二（21日），上海市公安局寶山公安分局對此通報，證實事件屬情侶發生爭吵後撕扯，涉事男子已被行拘。



事發於寶山區共江路附近，網傳影片顯示，一名黑衣男子在前方拉扯女子頭髮，另一白衣男子則在後方推她強迫其前行。期間女子不斷尖叫並嘗試坐在地上，大呼救命，從中可見其十分不情願。隨後，有市民在目睹此情形後立即報警。

事件隨即引發輿論熱議，甚至有聲音認為唐山事件的破窗效應來了，「太恐怖了，又來」、「必須曝光這種可怕的行為」、「最近都什麼陰間新聞，頂風作案」。

周二，上海市公安局寶山分局通報此事，稱周一晚上10時15分許，寶山公安分局接群眾報警稱，共和新路共江路東側有一女子被打。接到報警後，民警迅速到場將相關人員帶至公安機關開展調查。經查，當晚，30歲男子徐某在自己經營的麵館內，與29歲女友陳某及多名朋友聚餐飲酒，期間徐某與陳某因瑣事發生爭吵後，陳某賭氣離開麵館，徐某遂追到店外阻攔並發生撕扯，期間對陳某有拉拽頭髮等行為，後被隨行朋友勸阻。

經驗傷，陳某頭面部和膝蓋軟組織挫傷。目前，警方已對徐某依法作出行政拘留處罰。