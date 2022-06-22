廣東英德特大洪水超歷史實測最高水位　江南村洪水前後對比圖熱傳

廣東多地因連日持續強降雨而遭受暴雨洪澇、山泥傾瀉等，其中粵北清遠英德市災情尤為嚴峻，網傳一張英德江南村洪水前後對比圖更是熱傳。水利部信息中心數據顯示，周三（22日）下午，英德當地已超過歷史實測最高水位。



廣東地區近期普降暴雨到大暴雨，珠江流域北江水位暴漲發生2號洪水，令英德多地嚴重水浸，其中地處北江與支流滃江匯合處、常住人口約六七百人的大站鎮江南村受災嚴重，當地周日（19日）下午開始江水倒灌，水浸水位逼近三層樓高。周二（21日），一張江南村洪水前後對比圖在「英德洪水」話題下「洗板」，據其顯示，當地幾乎全村被淹，僅可見輪廓，江水走向只得透過貨輪位置判斷。

水利部信息中心數據顯示，周三下午2時，英德（五）站水位達到35.97米，超警戒水位9.97米，超過歷史實測最高水位。省水文局清遠水文分局此前已預計，北江幹流英德站會於下午5時前後出現36.10米左右的洪峰水位，超警戒10.10米，或為1915年以來最高。同日下午3時許，「英德洪水」話題更是衝上微博熱搜榜首位。

據悉，目前強降雨已致大站鎮7個行政村房屋農田受到不同程度水淹，當地6座泵站25台水泵已全部開啟抽水。截至周二下午5時，大站鎮有4000餘人已被轉移至安置點。同日，英德市政府防汛防旱防風指揮部發布《關於英德市區部分區域人員轉移的公告》，要求居住在劃定範圍內、樓房在兩層以下（含兩層）人員立即撤離，危房和老舊小區的人員全部撤離。英德市三防指揮部也在晚上將防汛Ⅱ級應急響應提升為防汛Ⅰ級應急響應。