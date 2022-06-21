廣東韶關或現50年一遇洪峰　過萬居民撤離全市今明兩天停工

受持續強降雨影響，廣東韶關市區今日（21日）或出現50年一遇的洪峰水位，達56.6米。韶關市三防指揮部上午7時已將防汛Ⅱ級應急響應提升為防汛Ⅰ級應急響應。



韶關市三防指揮部已發出「洪水預警」，請武江、湞江、北江沿河兩岸所有房屋、背街低窪房屋人員，特別是危房、老舊小區房屋人員，龍洲島所有人員，在建工地人員立即撤離避險。

受連日暴雨天氣影響，韶關市區部分路段出現內澇。市氣象局預測，受西南季風與高空槽共同影響，今日韶關市仍有強降雨；22日降雨減弱；23日起轉多雲為主，或出現約35℃的高溫天氣。

截至6月19日晚7時，韶關有11宗大中型水庫超汛限，9個江河水文站超警戒水位。6月18日晚上8時至19日晚6時，韶關全市96個鎮街受災、62086人受影響，已安全撤離16090人、解救被困群眾4156人，全市倒塌房屋588間、道路塌方1109處、水利工程險情171處、地災災害險情災情15宗、邊坡塌方786處、城鄉內澇139處、公路交通中斷16處；農業受災面積9287畝、成災410.8畝，直接損失約664萬元（人民幣，下同）。

韶關市三防指揮部發布停工公告稱，自5月21日以來，韶關全市累計平均雨量741.8毫米，局部地區達到1527.5毫米，已突破有氣象記錄以來的同期歷史極值。政府防汛防旱防風指揮部研判，鑑於當前嚴峻形勢，建議於今明兩天停工；廣鐵集團暫停途經韶關境內「京廣普速鐵路」列車運行。