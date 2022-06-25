內地疫情趨緩多地暫停常態化核酸　專家：大規模檢測用處不大

內地的疫情漸趨緩和，多個城市都於近日取消或暫停了常態化核酸檢測，亦有不少城市放寬核算查驗頻次及核酸證明有效時限。

有內地專家對此舉表示認可，他認為沒風險的情況下，沒有必要對全體居民要求常態核酸檢測，應杜絕一刀切和資源浪費。



內地多個城市都於近日取消或暫停了常態化核酸檢測。（新華社）

多地暫停常態化核酸檢測

據國家衛健委數據顯示，內地6月15日至今的單日新增感染人數都在100宗以下，本周更是降至50宗以下。趨緩的疫情態勢亦令不少城市都暫停常態化核酸檢測工作。

浙江舟山周五（24日）宣布，當日起暫停市民7天1檢的常態化核酸檢測；此前，安徽合肥宣布暫停7天1檢的常態化區域免費核酸檢測，安徽淮南、六安亦接連取消或暫停5天1檢的常態化核酸檢測。

放寬查驗頻次及有效時限

除此之外，在多地取消常態化核酸檢測之前，北京、上海、杭州、瀋陽等城市已將核酸檢測陰性證明有效時長從48小時延長至72小時，湖北全省還宣布將現時的3天1檢調整為5天1檢。

對此，北京佑安醫院感染科主任醫師李侗表示，各地可以根據自身疫情情況調整常態化核酸檢測，因為各地疫情情況有差距，「可針對高風險人群進行檢測，如發熱門診醫務人員、公共場所工作人員等」

國家衛健委通報了多個城市存在核酸加碼的情況。（新華社）

南開大學統計與數據科學學院教授黃森忠說，風險不高的城市在常態時期沒必要進行常態化大篩，只需檢測重點人群即可。大規模核酸，最合理的用處是在發現疫情之後，快速篩出感染者，「在篩檢階段，用處不大。」

多地因層層加碼被批

值得注意的是，在周五舉行的國務院聯防聯控記者會上，國家衛健委通報了多個城市存在核酸加碼的情況，例如遼寧省朝陽市、錦州市高鐵站對持有48小時核酸檢測陰性結果證明的乘客，仍要求再做核酸檢測，並收取乘客19元人民幣費用。

國務院物流保通保暢工作領導小組辦公室本月還就多個地區的重複核酸檢測進行通報，河北張家口下花園西高速口防疫檢查點對所有外來貨車司乘人員，不論是否持有48小時內核酸陰性證明，都要求重新做一次「核酸檢測+抗原檢測」；合肥市方興大道收費站防疫檢查點對所有外地貨車司機以「留取核酸檢測樣本」名義，變相強制開展核酸檢測。