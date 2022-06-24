疫情｜內地增44宗本土感染　丹東：部分居民可憑48小時核酸流動

據國家衛健委通報，內地昨日（23日）新增44宗新冠肺炎本土感染，包括18宗確診個案及26宗無症狀感染者，涉及7個省份。



通報指，新增37宗新冠肺炎確診個案，包括18宗本土確診，分別是內蒙古14宗、上海2宗、北京1宗、廣東1宗；另外新增106宗無症狀感染者，其中境外輸入80宗，本土感染26宗，包括吉林8宗、遼寧7宗、廣東4宗、廣西4宗、北京2宗、上海1宗。

通報又指，內地現有確診個案660宗（3宗為重症），累計報告確診個案225434宗，累計追踪到密切接觸者4235438人，尚在醫學觀察的密切接觸者105498人。

另外，針對網傳已封城逾60天的情況，丹東市疫情防控指揮部辦公室23日發布「全市有序恢復生產生活秩序」的通知指，丹東市全域仍作為防範區進行管理，非必要不要離開。特殊情況確需離開丹東的人員須持48小時核酸檢測陰性證明，機關企事業單位人員須經所在單位批准、其他人員須經社區批准。

而除了封控區、管控區的居民外，其他居民可憑48小時核酸檢測陰性證明在全市有序流動。進入小區、機關企事業單位、醫療機構、商業網點等公共場所及人員密集地方須主動出示48小時核酸檢測陰性證明。