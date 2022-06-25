上海宣布打贏大上海保衛戰　市委書記：歷史銘記堅守付出的所有人

上海的本土疫情漸趨緩和，上海市委書記李強今日（25日）宣布，打贏了大上海保衛站，並指歷史會記住為這座城市堅守和付出的所有人。



中國共產黨上海市第十二次代表大會今日開幕。李強進行《弘揚偉大建黨精神踐行人民城市理念加快建設具有世界影響力的社會主義現代化國際大都市》報告。他表示，本屆市委履職後半期與新冠肺炎疫情作了頑強鬥爭。從2020年以來堅決貫徹「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，以強烈的使命感責任感堅守國門，最多的時候上海口岸承擔了全國62％的入境航班、53％的航空入境旅客、46％的進口冷鏈貨物。

李強指，今年3月以來，面對空前嚴峻複雜的新一波疫情，在中央有關部門、全國各地和人民軍隊的大力支持下，團結一心、眾志成城，付出艱苦卓絕的努力，在十分危急的關頭遏制住疫情指數級上升的勢頭，在攻堅清零的階段打破了疫情膠著反复的態勢，實現和鞏固了社會面動態清零的成果，打贏了大上海保衛戰。

李強還說，2年多來抗疫鬥爭的實踐特別是大上海保衛戰，使得更深刻地認識到，黨中央關於疫情防控的決策部署是完全正確的，中國特色社會主義具有無可比擬的製度優勢。歷史會記住為這座城市堅守和付出的所有人。

李強還向在這場抗疫大戰中中央各部門、兄弟省區市和解放軍、武警部隊援助人員，以及為抗疫大戰作出重要貢獻的廣大醫務人員、疾控人員、基層工作者、公安民警、志願者、下沉幹部、新聞工作者、工程建設者、城市保供服務人員等，和識大體顧大局、高度自律、堅韌不拔的全市廣大人民群眾，致以誠摯的敬意。