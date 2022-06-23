蔚來汽車衝出上海總部大樓3樓墜落致2試車員亡　員工：疑掛錯擋位

上海一架蔚來測試車周三（22日）傍晚從高處墜下，兩名試車員先後傷重不治。具體事故原因警方正在調查中，而有內媒周四（23日）引述蔚來銷售員工報道，指事件疑因掛錯擋位所致。



事發於周三下午5時22分許，一輛蔚來測試車從安亭鎮安拓路56弄上海汽車創新港8號樓3樓墜落至地面。網傳影像顯示，涉事汽車側翻在地，車身、車頂嚴重損毀，現場一片狼藉，地面有大量碎塊。趕到現場的消防人員動用工具拆卸車頂以救人，周圍不少群眾也紛紛協助。

試車員杜某和張某某獲救出後，被送至安亭東方肝膽醫院救治。其中，杜某因搶救無效身亡，張某某經醫院手術後效果不佳，亦於周四凌晨撒手人寰。

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報道指，現場為一架SUV蔚來新能源純電動車，有網民根據車尾判斷疑似蔚來ET7，但亦有指是ET5。目前，事故原因尚不清楚，有傳是在測試無人自動泊車時沖出停車樓。蔚來公司客服人員則表示，相關部門正在處理此事，具體情況其並不清楚。

而在周四下午，內媒《新黃河》記者以購車名義撥打濟南蔚來汽車銷售服務有限公司電話，詢問是次事故原因是否與製動系統有關時，工作人員回應稱不是製動問題，而是「把倒擋掛成了前進擋」。

據蔚來公司官網顯示，位於上海汽車創新港的是蔚來國際業務總部，蔚來全球量產車研發中心，主要承擔整車研發、製造運營、營銷和服務職能。