遭穆迪列入下調觀察名單　復星國際負債6000億連續減持股份

6月15日，穆迪評級將「上海第2大民營企業」復星國際有限公司（復星國際）列入下調觀察名單。近日，有關復星集團「6000億債務」壓頂的傳言不斷，復星系近期在A股、港股也頻頻的大手筆減持。



內地財經公眾號《智谷趨勢》昨日（25日）刊出標題為《上海最大民營企業：負債6000億，已開始「賣賣賣」資產了》一文，指復星國際連續減持股份，回籠資金，疫情之後短期借款暴增，存在一定的債務風險。

文中分析，疫情對復星國際的文旅、消費、地產等板塊的的衝擊，造成復興國際盈利下滑、流動資金壓力增加。而內地房地產行業低迷、旅遊業衰退等狀況，也加大信用蔓延風險，加大了復星系的流動性壓力。

在疫苗業務上，復星集團也受到投資者質疑。有投資人在去年年中業績會上就不耐煩地表示：「疫苗上市，這事兒已經變成了賈躍亭下週回國」。復興集團創辦人郭廣昌對外界說：「看復星醫藥，千萬不要只看疫苗，我們還有好多好產品」。

2021年12月19日，復星國際董事長郭廣昌在「捨得之夜」復星公益專場音樂會。

復星國際創立於1992年，是內地最大的民營綜合企業控股公司之一。2007年，復星國際在香港聯交所主板上市，2021年復星集團的總資產達8064億元(人民幣。下同)，在2021福布斯全球上市公司2000強榜單中位列第459位，在2021上海民營企業100強排名第2位。

復星國際財報顯示，2018年到2021年，公司的期末短期借款總額分別為人民幣677.41億、827億、893.39億和1052.27億元，復星國際及其子公司出現短期借款大幅增加的現象。

截至2021年年末，復星國際負債合計6031.58億，資產負債率為74.49%。其中流動負債3377.74億元，短期借款為1052.27億元。相較於短債壓力，復星國際流動性略顯緊張，其現金及現金等價物為962.78億元，不足以覆蓋短期債務。