復必泰｜中國加快審批或作為免費加強針　復星8月起國內灌裝

《財新網》報道，中國引進由輝瑞、BioNTech合作研發的「復必泰」疫苗的步伐正在加快。

復必泰疫苗代理商復星醫藥周三（14日）在股東大會答覆投資人詢問時表示，國家藥監局對復必泰疫苗的審定工作已經基本完成，專家評審已經通過，目前正在加緊進行行政審批階段。



復星醫藥董事長兼CEO吳以芳說，「我們和藥監局等部門的溝通很順暢，有關部門對疫苗審批也是一分一秒抓得很緊。」在供貨問題上，復星醫藥也已經與德國BioNTech提前啟動生產準備工作，復必泰疫苗一旦獲批，將能第一時間供應市場。

復必泰疫苗有望作為加強針，在內地免費接種。（Reuters）

「復必泰」是BioNTech研發的mRNA新冠疫苗BNT162b2在中國及港澳的商品中文名稱，其引進及商業化是由BioNTech的合作夥伴復星醫藥負責。

財新網指出，復必泰作為可能是中國最早引入的mRNA新冠疫苗，其審批進度及國產化受到輿論關注。在當日股東大會上，復星醫藥還表示，復必泰8月底進行國內灌裝試產的計劃沒有變化，目前工廠正在進行試運行，用以調整設備參數，保證正式的灌裝生產能夠正常進行。按計劃，復星醫藥今年底就能實現10億劑疫苗原液的年產能。

截至目前，中國施打疫苗的總量已超過14億劑次，接種的都為國產疫苗。（新華社）

在與其他新冠疫苗混打方面，吳以芳表示，香港大學正在進行復必泰與科興滅活新冠疫苗間的混打研究，公司和中國官方有關方面也正在進行相關研究，目前已知的數據比較樂觀。未來，不同疫苗間的混打應該會成為一種常態。

財新網引述知情人士消息稱，國家有關部門已有將復必泰作為接種滅活疫苗人群後續加強針的計劃，「這一部分很可能會是免費接種」。

香港大學李嘉誠醫學院生物醫學學院分子病毒學教授金冬雁曾表示，BNT與莫德納對於所有的毒株，包括：巴西、英國、南非和印度變異株全部都能覆蓋，即使有效性下降後還是非常高，基本上還是完全保護。