北京疫情｜感染者隱瞞行程遭警立案偵查　逾百名密接者已落實管控

北京有新冠感染者隱瞞曾到訪風險地區，且進入餐廳時未有掃瞄健康碼。豐台區已初步判斷有181名密切接觸者，已全部落實管控措施。警方已對前述感染者立案偵查。



昨日（25日），北京市疾控中心副主任劉曉峰介紹，感染者2363於6月17、18日到訪新時代國際中心地下一層美食城（靖海佳美食家）用餐，但進店時僅出示健康碼，未掃碼。

由於有感染者同日在該店就餐，社區工作人員致電前述感染者，核實他是否曾到訪該店用餐，但當事人予以否認，其行為不僅增加社會面疫情傳播風險，同時也增大了本市疫情防控難度。

豐台區人民政府副區長孔鋼城介紹，6月24日晚上11時接到「5混1」陽性病例情況後，該區立即啟動8小時處置機制，連夜調取視頻錄像、支付掃描等信息，對病例活動場所、接觸人員進行全面排查。

截至目前，相關風險點位已完成現場排查、封控管理和環境消殺，初步判斷181名密接人員已全部落實管控措施，豐台區風險人員全部落位管控。前述感染者在防疫工作人員流調時，故意隱瞞曾到訪過風險地區的行程軌跡，造成新冠肺炎疫情傳播風險。目前，警方已對其立案偵查。