內地多地防疫仍「一刀切」 　廣州深圳等多城對上海實行7+7檢疫

國務院聯防聯控機制周五（24日）在北京召開記者會，介紹嚴格落實疫情防控「九不准」有關情況。其中提出「不准隨意將限制出行的範圍由中、高風險地區擴大到其他地區」、「不准對來自低風險地區人員採取強制勸返、隔離等限制措施」、「不准隨意將限制出行的範圍由中、高風險地區擴大到其他地區」、「不准對來自低風險地區人員採取強制勸返、隔離等限制措施」。

國家衛健委疾控局副局長雷正龍對違反「九不准」典型案例情況進行通報，其中一些城市涉及到過度防疫、一刀切等情況，尤其是對來自上海、北京、天津等地區的人員盲目採取管控措施，擴大人群管理範圍。通報指出，以上地區的做法不符合國家疫情防控政策要求，目前已要求開展整改。其他地區要引以為戒，認真做好自查核查工作。

2022年4月13日，在上海住宅區，一名在家戴口罩的男子。（Getty Images）

廣深等多城對上海「7+7」

內媒《第一財經》對全國40個城市的防疫政策進行了調查，目前仍有多個城市對上海北京等城市出發的人員實施全域「一刀切」的狀況。

目前仍然有部分城市對於上海旅居史的人員執行比較嚴格的「一刀切」隔離政策。其中最嚴格的是銀川，目前對上海全域執行「7天集中隔離+7天居家健康監測」。

廣東方面，深圳對上海全域執行「7天居家隔離+7天居家健康監測」政策，第1、3、7、14天開展核酸檢測；廣州則是對來自金山、長寧、黃浦三區的執行「7天居家健康監測（只能上下樓做核酸）+7天自我健康監測」措施，其他13個區是更為嚴格的「7天居家隔離+7天居家健康監測」。且以上兩個廣東城市，不符合居家隔離條件的都需要集中隔離。

此外，鄭州、瀋陽、唐山、哈爾濱、貴陽、成都、昆明、福州、廈門、大連等地仍然對上海進入當地實行隔離檢疫。

上海疫情成為了上海人的烙印。（視覺中國）

浙江、安徽解除「一刀切」 惟轄市仍要求隔離

儘管浙江是首個對上海居民解除「一刀切」的省份，大部分地區都被納入了7天日常健康監測，但各地執行略有出入。在杭州，除了上海嘉定區等低風險區域進入當地會按照綠碼流動外，其他區域的低風險街道仍然會被賦予黃碼，而且無論是黃碼或者綠碼人員，都要提前2日進行報備，並且每日進行核酸檢測。

浙江義烏則表示，目前進入義烏仍然需要「7天日常健康監測」，如果無固定住所，則需入住三家定點酒店。「三間酒店生意火爆，需要提前聯繫。」

安徽方面，6月16日，安徽省新冠肺炎疫情防控應急綜合指揮部辦公室發布通知，非中高風險地區所在街道的上海地區人員在進入安徽後，應屬於「7天日常健康監測」範圍。但仍有部分城市存在一刀切隔離的情況。

在滁州，南譙區工作人員表示帶星號地區人員進入需要「3天居家隔離+11天健康監測」。

亳州的譙城區直接表示，雖然是對於低風險區域執行「7天健康監測」，但是「不具備居家隔離條件過不來的，行程碼帶星的進不來」。

六安方面需要提前3天向社區屬地報備，來自上海的低風險街道「7天居家隔離」，但是是否屬於低風險，則由社區來判斷風險級別，然後決定是集中隔離還是健康監測、有無門禁等。

宿州的埇橋區表示，來自上海的需要提前2天向目的地社區報備，如果沒有酒店接收，就只能去隔離點。

安慶方面表示，北京上海來的人員，需要和目的地的派出所取得聯繫，並各個卡口聽從防疫人員安排。7天居家健康檢測期間，如果住在酒店則不能出酒店。