疫情下內地避孕套銷量減40%　三年間超過4萬家生產企業註銷

撰文：梁子傑
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避孕套銷量下行。從2020年到2022年6月20日，內地有超過4萬家避孕套生產企業註銷，平均每年註銷1.73萬家，遠多於2019年的註銷數據（14987家）。全球最大的避孕套生產企業——康樂公司過去兩年避孕套的銷量下降40%，開闢了新的生產線，轉而生產手套。

據內地媒體《紅星新聞》報道，從2020年到2022年6月20日，有超過4萬家避孕套生產企業註銷，平均每年註銷1.73萬家，遠多於2019年的註銷數據（14987家）。

疫情初期，避孕套生產企業認為，由於經濟不確定，被困在家裡的人們會採取避孕措施，避孕套的需求會激增；疊加疫情導致工廠關閉的因素，避孕套將會出現短缺的情況。樂觀的信號讓避孕套品牌「傑士邦」等的上市公司人福醫藥在資本市場上也獲得了追捧，股價一度上漲至歷史最高點39.44元/股。

報道指，「理所當然」邏輯循環是：受到疫情的影響，人們被困在房屋內，除了親密的性行為，再沒有別的娛樂活動可以進行。而隨著時間流逝，這一邏輯終被現實打敗。

內地居民於廣州市獲得當地衛生部門免費提供安全套。（Getty Images）

文中提到，今年年初，據《九派新聞》援引外媒報道，在過去兩年的時間內，康樂公司避孕套產品的銷量下降了約40%，康樂公司轉而開闢手套生產線。

在上海封城期間，避孕套也處於供大於求的狀態。「在我的記憶裡，有一段時間很多便利店只有套套供應充足，日常的牛奶、麵包啥的經常無貨，但是套套都有……可能沒人買吧。」受訪者秦宏說。

諾絲科技主營業務為「諾絲」避孕套，其董事長江志銘稱：「在疫情的影響下，一旦被封控，人與人之間不能溝通的話，（銷量）肯定會下降。因為除了家庭外，避孕套還有其他使用場景，而且數量不少的。」江志銘說：「當人們的溝通、往來減少後，避孕套的使用頻率也有所減少。」

但同時，江志銘也表達了樂觀的看法。他認為，諾絲科技的避孕套在線下渠道雖有所下滑，但線上渠道在穩步增長中。目前來看，今年避孕套整體的銷量或許會有所增長。

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