馬雲打Golf、意國6.6億豪宅屬劉強東？輿論指互聯網大佬開始享樂

33歲的中國神秘女富豪「Nani Wang」被曝在意大利撒丁島一次性付款8000萬歐元（約合6.6億港元），買入被稱為地中海五大高級莊園之一的超級豪宅。與此同時，自2020年10月的外灘金融峰會後就甚少公開露面的阿里巴巴創始人馬雲，則現身西班牙馬略卡島打高爾夫球，其豪擲2億美元（約合15.7億港元）購買的超級豪華遊艇亦停靠在當地海岸。這些動態在近日引起輿論廣泛關注，有輿論認為享樂的思潮最近蔓延於中國互聯網大佬們中，更有指這是「海外養老局」。



據早前報道，意大利媒體《L’Unione Sarda》6月18日發布一座莊園的照片以及交易支票，稱「Nani Wang」，在未有使用分期付款和其餘避稅方式情況下，一次性將8000萬歐元存入美國房東的瑞士銀行帳戶，買下撒丁島當地超級豪宅。事件引起關注，因該豪宅位於島上知名的翡翠海灘塞爾沃港邊，被稱為「地中海五大頂級莊園」之一，此前曾屬於英國知名地產家及慈善家查爾斯·克洛爾（Sir Charles Clore）爵士。另據了解，這座莊園佔地4公頃，有3個私人海灘、49間客房、一間電影室、一個直升機停機坪和一個私人游泳池。

中國神秘女富豪豪擲6.6億元，在意大利撒丁島購買超級豪宅。圖為撒丁島翡翠海灘。（視覺中國）

另一方面，西班牙《馬略卡島日報》6月22日報道指，馬雲現身當地高爾夫球場。照片中，馬雲身著白色緊身上衣，手持高爾夫球桿。此外，馬雲的超級豪華遊艇亦被拍到停靠在當地Calvia coast岸邊，據了解，該遊艇代號為「禪」（Zen），是歷時4年打造完成的超級豪華遊艇，其長88.38米，可以接待16位遊客，有25位船員服務。

事後就有內地媒體認為，馬雲就此過上了無憂無慮的退休生活。事實上，馬雲從2020年開始套現阿里股票，當時阿里巴巴的股價處於高位，馬雲減持2億股股票，套現了430億元人民幣，而馬雲持有阿里巴巴的股份也降至4.8%。

無獨有偶，近期因減持手中的股票而登上熱搜的京東集團創始人劉強東，也被輿論認為是邁入海外養老局互聯網大佬們的一員。

據「天眼查」顯示，2018年12月在香港成立的京東系公司JD Health（HK）Limited負責人正正名為Nani Wang，她是JD Health International Inc的前董事會成員。在江蘇宿遷，恰巧也有一個名為王娜妮的女子，管理著多家京東的關聯公司。更巧合的是，今年4月底至5月初，劉強東減持了京東健康股票，約合3.8億元人民幣。有媒體指出，該富豪為劉強東表妹。雖然京東及劉強東並未回應，但跡象顯示背後關聯耐人尋味。

購買超級豪宅的Nani Wang，可能是JD Health International Inc的前董事會成員。（微博）

而據美國證監會披露的數據，劉於6月17日減持了京東A類普通股450萬股，按照6月16日的價格估算，價值約合18.71億元人民幣。值得注意的是，在6月17日之前不到一個月內，劉已經減持了1.11億股京東的股票，價值約合人民幣43.8億元人民幣。換言之，劉強東短短不到一個月時間內就累計套現了60多億元人民幣。

值得一提的是，6月27日，騰訊的第一大股東、南非Naspers宣布，其子公司Prosus已完成了對京東股票的清倉式拋售，套現36.7億美元（約合288億港元）；隨後又宣布為改善公司股價，執行一項長期的回購計劃，將每天出售騰訊日均成交量3%至5%的股票。由於Prosus曾經在去年減持後承諾至少在未來3年內不會再出售任何騰訊股票，意味是次最新減持計劃令大股東有「反口」之嫌。

對此，有內媒描述道「外資股東在減持，實控大佬在享樂，公司股價在飆升，基層卻在降薪和裁員」，並表示隨著中國經濟從谷底恢復，也許先救官的策略應該換一換，多考慮一下困難群眾。