沿海多地現公務員降薪潮　幅度達兩三成　學者：因地方收入下滑

據內媒《財新》29日（周三）報道，內地東部沿海多地公務員陸續遇降薪潮，各地取消各類自設的獎勵性補貼，公務員工資下調幅度約為兩三成。



報道指，在這次降薪潮中，廣東、浙江、江蘇等地公務員受衝擊較大。深圳龍華區一位科級幹部估算，自己的收入將縮減超過20%，過去加上各類獎金補貼，其年薪可達37萬（人民幣，下同）左右。

江蘇蘇南地區一名副科級幹部的降薪幅度大致為25%，到手薪酬減少約十萬元。而寧波一鄉鎮基層科員則表示，此次降薪將直接砍去佔其收入四成的獎金，儘管每月基本工資加了2000元，但年收入總體仍下降約三分之一。

與沿海經濟發達地區公務員大幅降薪相比，內陸地區此次未受到明顯影響。河南、河北、安徽等地部分公務員表示，在調薪後，其年收入反而略有上漲。

報道指，有意見指各地公務員薪酬待遇變化與公務員薪酬規範化調整有關。中國人民大學公共管理學院教授劉昕分析稱，這次調整的基本方向是要求各地規範公務員工資中的獎金部分，約束各地在公務員工資法定項目外自行設置的各種不規範的獎金發放。

學者分析：地方財政收入下滑

但有學者分析稱，多地公務員遇降薪潮主要緣於近來地方財政收入下滑。自疫情爆發以來，多地地方財政收入增速放緩，以此次降薪明顯的浙江為例，在疫情開始前，浙江全省一般公共預算收入連續三年保持10%左右增速，2020年其增速驟跌至2.83%。

除了疫情影響導致公共預算收入下滑，土地出讓金收入減少及增抵退稅政策也加大了地方財政壓力。增值稅留抵退稅政策影響下，東部沿海多城今年4月財政收入大減。