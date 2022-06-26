中國央行官員：今年中國難實現5.5％GDP增長目標

央行官員王一鳴說，受到新冠疫情衝擊和外部環境變化等因素影響，中國政府將難以實現5.5％左右的經濟增長目標。他預測，特別國債發行等經濟支持政策將會在短時間內出台。



據美國媒體《彭博社》報道，人民銀行貨幣政策委員會委員、中國國際經濟交流中心副理事長王一鳴週六（25日）在「中國宏觀經濟論壇季度論壇」季度論壇（2022年中期）上說，雖然中國經濟在今年下半年將會出現強勁反彈，但全年5.5％的增長目標將難以實現。

他認為，中國可以考慮通過引入不計入財政赤字的特別國債發行，跟貨幣政策更好配合，進一步推動內需擴大，因而預測特別國債發行等經濟支持政策將會在短時間內出台。

外界普遍猜測，內地政府為了提振經濟，將會再次發行特別國債。內地政府在2020年發行了1萬億元人民幣的國債，以支撐新冠疫情大流行期間的經濟。不過，內地政府去年沒有發行任何國債，也沒有將這項政策列入今年的計劃。

2022年6月1日，上海，人們在外灘附近的橋上騎行。上海是內地經濟中心和全球貿易中心。（Getty Images）

王一鳴認為，融資需求的下降是中國需要解決的關鍵問題。他說，目前中國的經濟政策主要側重於穩定流動性，政策工具更多是結構性工具，來向市場傳遞寬鬆的信號引導寬鬆的貨幣環境，盡可能維護金融穩定。但他認為，目前市場流動性很充足。

內地政府今年設下了5.5％左右的經濟增長目標，但外界普遍認為，只要政府不放鬆內地疫情防控措施，將難以實現這個目標。《彭博社》訪問的經濟學家普遍預測，中國今年將會取得4.1％的經濟增長目標，仍遠低於設定的增長目標。

而官方媒體《證券時報》引述中國宏觀經濟論壇會上發布的上半年中國宏觀經濟分析與預測報告，稱預測基準情景（以虛構方式制定的準則）下，上半年中國實際GDP增速為2.7%，下半年實際GDP增速有望達6.4%，預計2022年實際GDP增速為4.7%。