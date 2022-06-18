內地電商「618大促」數因素致爆買盛況不再　網民：老百姓沒錢了

近日，內地多家電商平台開啟「618大促」，然而與往年的全民瘋狂「剁手」不同，今年消費者大買盛況不再。內媒報道指出，造成熱情退卻的原因，包括商品打折力度不大、快遞的不確定性以及商家的套路等，不過也有網民認為，根本原因是「老百姓沒錢了」。



不少電商平台提出簡單消費，不用熬夜，不玩數學，有的表示跨店滿減「滿300減50」，有的則提出消費者不用再單獨領券，即可直接下單享受「每滿299減50」的優惠。然而據中新財經報道，雖然有打折秒殺等機會，但消費者在一系列活動中難以判斷何時才是「最低價」，且多家電商平台的打折力度並不大，部份商品甚至比平時賣得更貴。

以某平台一款書桌為例，6月13日預估到手價1379元（人民幣．下同），15日則變為1546元。對此，客服人員表示可以放心下單，指產品「618」期間有30天的保價服務，後續價格如低於下單價可申請退差價。另據消費者提供的訂單記錄顯示，某電商平台的羊肚菌，5月19日單價是每盒97.7元，其買了2盒並領了20元優惠券，最後共消費175.4元。而在6月16日，同一商家同一產品的單價為99元，且沒有20元優惠券，即便也可減去20元優惠，買2盒也需178元。

地區物流受疫情等因素影響，也某程度上打擊消費慾望，如不少網購訂單會顯示訂單受防疫措施變化影響，可能有所延遲。有北京的消費者就表示，他們5月處於管控區，快遞幾乎整月受影響，至6月才逐漸恢復，可當地疫情斷斷續續，現在也不敢頻繁下單。另外，即便恢復快遞，一些居民也需到小區門口領取，遇上大件商品，更要面對如何從小區門口運到家的難題，因此乾脆緩一緩先不買。而像冷氣機、洗衣機等產品，還需要面對工人如何上門安裝的不確定性。

最後，諸如先漲價後打折，或者大促漲價反而不打折等套路也是一大因素，不少消費者直言大感無奈。報道指，許多放入購物車的商品會顯示「 比加入購物車時降xx元」、「直降xx元」，但如漲價則不會提醒。有即食麵甚至多天一直顯示「僅剩2件」，技術性「催促」消費者下單。有電商平台負責人對此表示，部份商品可能顯示價格較高，但一定要看最終實付款，因消費者付款期間會有滿減、優惠券等折扣，最終大促期間還是比平時便宜些。

網民點睇：

一言以蔽之，老百姓沒錢了

更重要的是對未來沒信心了

網上賣的比我們家旁邊超市還貴，你說呢

現在所謂的電商節基本上都是欺詐行為，平常日子買的才是真便宜

不便宜為啥剁手？平時賣多少錢心裡都有數的，你搞一大堆先漲後降的滿減，騙傻子也騙了好幾年了

所謂的優惠都是把標價使勁標高，然後再各種拉人頭領券享折扣，然而優惠完和平時三天兩頭搞的活動價格基本沒差別，真噁心



值得一提的是，國家市場監管總局近日發布《明碼標價和禁止價格欺詐規定》，7月1日起施行，以規範經營者明碼標價行為，預防和制止價格欺詐，維護市場價格秩序。其列舉了七種典型價格欺詐行為，其中包括通過虛假折價、減價或者價格比較等方式銷售商品或者提供服務。當局還明確，實際成交價格能夠使消費者或者與其進行交易的其他經營者獲得更大價格優惠，情況不屬於價格欺詐。