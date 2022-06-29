回歸25周年｜央視：國家好香港更好　香港遇困，祖國有求必應

為紀念香港特別行政區成立25周年，官方媒體《央視》29日發表《國家好，香港會更好——寫在香港回歸祖國25周年之際》快評。

評論指25年間，世界形勢瞬息萬變、波譎雲詭，但祖國的支持始終未變。從抵禦亞洲金融風暴到應對國際金融危機，從抗擊非典到抗擊新冠肺炎疫情，每當香港遇到困難、需要幫助時，祖國都有求必應、果斷幫助，幫其化解問題、渡過難關。



評論指，血濃於水、同氣連枝，香港的命運從來同祖國緊密相連。25年前，香港回歸，步入同國家共同發展、永不分離的寬廣大道。回歸後，香港同祖國內地的聯繫更加緊密，交流合作進一步深化。今天，偉大祖國繁榮昌盛，活力香港朝氣蓬勃。

林鄭月娥（中）及其政府於2017年7月1日在香港舉行的就職典禮上由國家主席習近平宣誓就職。（Getty Images）

評論提到，習近平總書記強調：「不論是過去、現在還是將來，祖國始終是香港的堅強後盾。」

評論認為，「『一國』是根，根深才能葉茂；『一國』是本，本固才能枝榮。」黨的十八大以來，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，黨和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革，中華民族迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍。祖國強大了，香港抵禦風浪、戰勝挑戰的底氣更足了，探索發展新路向、尋找發展新動力、開拓發展新空間的機遇更多了。

評論稱，建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，制定實施香港國安法，修改完善香港選舉制度，落實「愛國者治港」原則；建設粵港澳大灣區、港珠澳大橋，支持香港機場建設第三跑道，加強內地與香港科技合作……祖國一直為香港保駕護航。

香港候任行政長官李家超（右）和行政長官林鄭月娥出席2022年5月9日的新聞發布會。

評論表示，「祖國日益繁榮昌盛，不僅是香港抵禦風浪、戰勝挑戰的底氣所在，也是香港探索發展新路向、尋找發展新動力、開拓發展新空間的機遇所在。」依托祖國的強大支持，今日香港關山飛渡、行穩致遠。這是對「一國兩制」生命力、創新力的最生動詮釋。在「一國兩制」下，香港不僅保持原有特色和自身優勢，更鏈接了祖國內地的優質資源，搭乘上發展「快車」，提高了參與度，國際競爭力持續增強。這是新時代中國治理能力和水平的充分彰顯，是新時代全面推進改革開放的有力證明。

評論說，新征程前景廣闊，新時代大有可為。香港要繼續充分發揮獨特優勢，順時而為、乘勢而上，登高望遠、聚力發展。一方面，要找準自己角色，校準自身定位，發揮特長，持續提升香港作為國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐地位，強化全球離岸人民幣業務樞紐、國際資產管理中心及風險管理中心功能。

評論表示，「祖國日益繁榮昌盛，不僅是香港抵御風浪、戰勝挑戰的底氣所在，也是香港探索發展新路向、尋找發展新動力、開拓發展新空間的機遇所在。」（Getty Images）

評論提到，另一方面，要更加主動融入大灣區建設等國家發展大局，同內地優勢互補、協同發展，抓住內地廣闊市場和發展機遇，深化經貿、科創合作關係，深化並擴大金融市場互聯互通，參與、助力國家全面開放和現代化經濟體系建設，打造共建「一帶一路」功能平台，不斷開發新的增長點，促進本地創新創業，實現長遠發展。

評論指，強大的祖國，是香港最堅實的依靠；祖國的強大，也需要包括香港同胞在內的每個中華兒女的奮鬥。香港背靠祖國，受益於國家發展，也要致力於為國家建設添磚加瓦。香港各界人士要弘揚愛國愛港傳統，繼續積極投身國家改革開放和現代化建設事業，努力在「十四五」規劃、粵港澳大灣區和「前海方案」等重點規劃建設中發揮香港所長，貢獻國家所需，全面塑造發展新優勢。

國家主席習近平（中）在人民大會堂向香港前行政長官董建華（左）頒發「一國兩制傑出貢獻者」獎章。董建華曾說：「香港好，國家好，國家好，香港更好」。（Getty Images）

評論提到，共享偉大榮光，共擔歷史責任。在一代又一代香港同胞的打拼中，背靠祖國的支持，香港從一個默默無聞的小漁村發展成為享譽世界的現代化大都市。站在新的起點上，具有強烈民族自尊心和自豪感的廣大香港同胞，一定會同全國人民一道，矢志不渝、砥礪奮進，續寫新時代香江傳奇，為實現中華民族偉大復興貢獻新力量。