習近平訪港即日往返　背後有何玄機？

香港回歸25周年，適逢特首就職典禮，國家主席習近平將到訪香港並出席就職典禮，《香港01》獲悉，夫人彭麗媛亦會隨行。從媒體報道的最新部署所見，習近平彭麗媛夫婦將在港兩天，6月30日訪港首天，兩人行程各有安排，習近平將赴港島，彭麗媛則預計留守西九一帶，包括前往毗鄰西九龍站的戲曲中心參觀，並於傍晚出發前往港島會合習近平，出席禮賓府特設晚宴。7月1日早上，習近平再赴港出席新班子就職禮。

從陸路入境往返港深兩地，並在深圳住宿後再次赴港出席就職典禮，這一非常特殊的行程安排在坊間產生了不小討論，有說法認為這是天氣原因，也有人說出於防疫考慮，因為後勤及安保人員很多，為領導人防疫安全等考慮於當天返深圳住宿。不過考慮到港深兩地緊密相連，習近平彭麗媛在港的行程又不止一處，香港本身的疫情與安全保障已萬無一失，認為是天氣或防疫安全考慮的說法似乎很難成立。

隨着香港回歸25周年臨近，香港街頭亦進入「慶祝」模式，圖為尖沙咀的「旗海」。（香港01）

事實上，領導人行程無小事，在中國的特殊政治文化下更是如此，習近平彭麗媛的行程安排與其說是出於天氣或防疫考慮，倒不如說可能是要特地通過這種安排，來展現踐行大灣區融合發展尤其是港深一體化發展理念，並以此展現對新一屆港府的期許。

推進粵港澳大灣區建設，是習近平時代中央作出的重大決策，可以說是習時代在國家發展規劃上的大手筆之作，按照官方說法，「是習近平總書記親自謀劃、親自部署、親自推動的國家戰略」 。按照規劃綱要，粵港澳大灣區不僅要建成充滿活力的世界級城市群、國際科技創新中心、「一帶一路」建設的重要支撐、內地與港澳深度合作示範區，還要打造成宜居宜業宜遊的優質生活圈，成為高質量發展的典範。

2019年2月18日，中共中央、國務院印發《粵港澳大灣區發展規劃綱要》。國家「十四五」規劃綱要也就大灣區建設提出，要加強粵港澳產學研協同發展，完善廣深港、廣珠澳科技創新走廊和深港河套、粵澳橫琴科技創新極點「兩廊兩點」架構體系，推進綜合性國家科學中心建設。

粵港澳大灣區以香港、澳門、廣州、深圳四大中心城市作為區域發展的核心引擎，這其中，以香港和深圳如何融合發展更引人關注。

《粵港澳大灣區發展規劃綱要》提出將粵港澳大灣區打造成為「具有全球影響力的國際科技創新中心」。圖為建設中的東莞松山湖材料實驗室。（新華社）

不過在實際推進大灣區融合發展過程中，如何促進區域一體化發展，各相關城市如何在該戰略中找準定位，利用各自所長同時又互相借力加快發展，一直是困擾每個城市管理者的具體難題。特別在香港，因為相較於內地存在發展優勢，又有不同的城市文化與法律制度，一般市民對到內地就業的意願並不少很強，如何加快融入大灣區發展，進程一直是港府與本港精英人士面臨的挑戰，坦率說，在過去幾年，甚至有點不得其門而入。

這次借回歸25周年，以及新任特首李家超的就職典禮，習近平在訪港的同時又密集穿梭港深兩地，可以說是用以身作則的方式，向香港社會傳遞了希望加快大灣區尤其是港深融合發展的理念，既是對新任港府的期許，也是對李家超個人的鞭策與鼓勵。