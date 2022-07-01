深港合作25年｜白皮書：兩地合作打造時代機遇　多行業迎強勢發展

為慶祝香港特區回歸25周年，由前海香港商會和北京大學滙豐商學院創新創業中心聯合編寫，《深港合作25年白皮書》（下稱「白皮書」）將於今年內發布，《香港01》屆時會在香港地區獨家首發。

在迎接7月1日香港回歸祖國25周年之時，由北京大學滙豐商學院助教授，創新創業中心副主任張坤教授主筆本文，結合白皮書課題組現有的階段性成果，歸納深港發展經驗，展望主要行業及特色領域情況，共同期待深港合作創造更大佳績。



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本文將從白皮書課題成果中摘取餐飲行業、文化產業、金融行業及科創行業的部分內容，結合包括多位業內代表的行業經驗分享，從微觀層面的研究內容，共話深港未來發展。

微觀層研究內容：

餐飲行業—共饗粵菜盛宴，同創美食天堂

共饗粵菜盛宴，同創美食天堂，深港兩地有相近的飲食習慣和文化，為兩地餐營業的合作發展培育了適宜的土壤。

2019年2月《粵港澳大灣區發展規劃綱要》提出粵港澳大灣區共同建設「美食之都」的建議，塑造灣區人文精神，提升粵港澳大灣區美食產業的品質，協心同力推動嶺南美食文化傳承與發展。建設「美食之都」可以促進美食文化產業轉型發展，培養創意創新人才，推動美食文化的創新的重要因素。政府通過政策以及資金扶持等方式鼓勵深港美食文化交流中心的建設，促進深港美食產業資源聚集，為創新人才帶來有力的資源。

經典粵菜，五指毛桃燉湯、砵仔糕、牛雜、糖水等等，都是地道廣東口味（深圳微時光提供）

美食文化的交流為不少餐飲企業的在港深兩地的發展奠定基礎，以香港美心集團為例，其在香港和深圳都取得了長足的發展，並且藉助兩地發展合作的紅利，推動了香港及內地所有地區的業務發展。香港美心集團為香港最大之飲食集團，總部位於香港中區置地廣場告羅士打大廈，於香港經營中菜、西菜、日菜、東南亞菜、速食、西餅、星巴克，以及提供為多間本地工商、教育等機構及醫院提供機構餐飲服務。2005年，中央政府推出的《內地與香港關於建立更緊密經貿關係安排》（CEPA）進入第二階段，香港月餅得以零關稅進入內地市場銷售。隨後，美心在內地的門店數量一直穩步上升，目前內地已超過100間分店。其在深圳的業務則是由美心食品（深圳）有限公司代理經營，並藉助深圳強大的商業能力覆蓋了廣東、福建、廣西等多個身份，成為了當地最受追捧的甜點店鋪。

前海香港商會首席會長單位代表、佳寧娜集團餐飲業務董事總經理江本華表示：「佳寧娜在深圳現在有三十多年的歷史，也都是屬於第一批，當時國內的人力資源比較欠缺，我們引進了很多香港餐飲從業人員過來。我們看著深圳這三十年來的發展。這個過程之中，餐飲業遇到很多困難。深圳經過這些年的快速發展，反過來在餐飲行業領先很多。深圳的人才平均年齡只有33歲，是比較年輕，也比較創新。所以我很鼓勵更多一點香港的企業過來深圳這裏創業。現在創業的環境比以前好很多，同時政府還有很多優惠政策支持我們港企，即使大家遇到問題，也有很多在這裡有經驗的香港同胞、機構可以幫忙」。

希爾頓酒店餐飲顧問、法國藍帶華南區執行會長關志泉提出，「如今香港餐飲品牌進駐深圳及大灣區其他城市有著相對優勢，投資成本低、服務流程專業快速、市場成熟，再加上目前已有許多創業者入駐，香港品牌過來就可以找到一些有經驗的創業者或者諮詢公司了解情況，熟悉經營環境和相關規定，我認為這個時間來內地創業會有一個比較好的發展環境」。

文化產業—涵養同宗文化，傳承經典佳作

深港合作25年來，兩地文化產業互相學習借鑑並攜手發展，涵養同宗文化，傳承經典佳作。

2019年，《中共中央國務院關於支援深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見》（以下簡稱《意見》）明確提出：鼓勵深圳與香港、澳門聯合舉辦多種形式的文化藝術活動，開展跨界重大文化遺產保護，涵養同宗同源的文化底蘊，不斷增強港澳同胞的認同感和凝聚力。目前，深港兩地在文化創意產業合作方式上主要有共建創意產業園，文化創意產品攜手出海等，合作領域涵蓋影視媒體、新聞出版、數碼文化、創意設計等。香港擁有比較先進的文化產業管理理念、多元化的人才庫、開放的創意氛圍以及國際化市場資源等優勢;自改革開放以來，深圳則積累了文化資源、國內市場、產業運營等諸多優勢，深港兩地具有較強的差異性和互補性，在文化創意產業合作、文化創意產業交流等方面仍有較大潛力。

大地影院為內地第二大電影院線。（資料圖片）

深港文化創意產業的合作對促進文娛影視企業在深港兩地的發展也創造了良好的條件。以英皇娛樂為例，其於1999年9月成立，是一間香港文化公司，主要從事本地及外國唱片的製作及發行、音樂出版、藝人管理、演唱會籌辦、舞台劇製作、電影及電視製作、多媒體業務、商品特許經營及零售等業務。自2017年以來，英皇娛樂開始將更多資源投入到大灣區中。2018年，在英皇集團主席楊受成的帶領下，英皇電影城進駐深圳，英皇電影也在廣東省內多次取景，為傳承和發展優秀經典粵語音樂、影視文化作品發展助力。

前海香港商會執行會長、廣東大地影院建設有限公司董事于本熙說：「深港融合，文化先行。近年來受疫情影響，文化及電影產業可謂身處酷暑直面寒冬，但人民對美好生活嚮往與追求的初心，為相關產業創造了新的機遇，促使我們集團進行轉型升級，從而提供更多元更豐富的文化內容，滿足全國更多社區和人民對文化消費的需求。今年除夕夜，大地影院與央視在上海和深圳兩間影院進行了春晚直播合作，為在兩地過年的港人提供了新的過年體驗，説明港人了解及融入內地節日氣氛中，促進兩地同胞交流互動」。

于本熙表示：「今年正值香港回歸祖國25周年之際，在中共中央、國務院相繼發布的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》、《前海方案》及相關落地執行方案等檔中，明確提到將為包括電影在內的各文化產業細分領域提供支持，加強粵港澳文化產業協同發展，促進文化振興，鼓勵以文化產業為核心驅動力之一，豐富人民生活，發展多元經濟，講好中國故事。大地影院集團將一如既往地繼續做好融合香港與內地文化產業的最佳橋樑之一，共同打造立足大灣區，展望國際的文化演藝交流中心，為實現人民對美好生活嚮往不懈努力」。

《Milk》雜誌出版人及總編輯，SOLOS、RelaZzzMETAZINE創始人朱達偉表示：「回歸這25年來我一直從事媒體工作，2001年起開始擔任《MiLK》的總編輯和出版人。2003年「自由行」讓國內讀者開始接觸《MiLK》，以此作為來港旅遊的消費天書，甚至成為當時中國年輕一代的潮流啟蒙。自此幾年間來自國內的合作邀請越來越多，其中包括當時剛剛在香港上市的騰訊和即將在美國納斯達克上市的百度，這些經驗完全刷新了我對中國的既有觀念，讓我意識到中國市場潛力的巨大。

朱達偉還說，「2006年中我們開始以租刊號形式嘗試把《MiLK》在內地發行，經過一年的試水和尋找合適的合作方，《MiLK》在07年12月正式在中國全國發行。當時在內地第一個以七位數碼投放廣告給我們的客戶是剛進入中國市場是Google，操盤的負責人正是兩年前我在百度認識的一個市場部負責設計的小夥子。讓我感受到國家、企業甚至人民個人的發展速度彷彿都在賽跑中。為了見識『深圳速度』，我去年決定離開舒適圈舉家移居深圳。一年以來深圳人民的包容性、活力、效率和自強深深把我打動，期待疫情早日過去，深港合璧發揮相互優勢，尤其文創和科技的板塊甚至兩者融合，肯定可讓全國甚至全球一新耳目」。

香港的金融地位舉足輕重。（資料圖片／梁鵬威攝）

金融行業—共建金融之圈，增強競爭實力

依託香港國際金融中心的地位，深港兩地共建「深港金融圈」，在人民幣跨境貿易結算、信貸、證券、保險等領域緊密合作，增強兩地的全球競爭力。

總體上看，深港兩地的金融合作主要體現在兩地政府部門建立起合作機制，確保兩地間的金融交流逐漸形成制度化、常態化。2008年6月深圳市出臺了《關於堅持改革開放、推動科學發展、努力建設中國特色社會主義示範市的若干意見》等政策性檔，《意見》提出深港在金融產業、證券交易、總部經濟等諸多領域要強化合作，共同建設成為「全球性國際金融中心」。2019年2月《粵港澳大灣區發展規劃綱要》指出面對「一個國家、兩種制度、三個關稅區、三種貨幣」的機遇與挑戰下要以金融助力灣區發展勢在必行。建設深港「雙城」國際金融中心，要依託深圳和香港兩個國際性金融城市的優勢資源，合作性地創新發展金融產業、開拓市場，助力中國經濟發展。

香港是全球最大的離岸人民幣業務中心，是亞太地區跨國公司和國際金融機構的重要集聚地，具有全面的金融服務和產品體系。而深圳在市場發展程度、科技創新實力等方面存在顯著優勢。深港可以重點探索如何把香港的金融規則和大灣區其他城市的製造業結合起來，強化兩地的總體經濟規模優勢、科技優勢、產業優勢和金融優勢，將深港金融合作推向縱深發展。

前海香港商會理事、南洋商業銀行中國創始行長、兆邦基集團顧問楊茲誠表示，「回看深港兩地的發展經歷，深圳立區之初是在香港的扶助下發展起來的，但在二次創業後，深圳已經轉型為一個可以自我良性迴圈的經濟體系，其完善度甚可俾美開埠百年的香港。近期，兩地政府在共商共建前海經貿區、合作開發河套區和北部都會區跨境鐵路等大型規劃中，深港深度合作機遇才得以再次顯現生機。我確信以香港百年沉澱下來的全球經貿經驗和國際金融實力，在兩制的特有框架下，若能與深圳真誠地內外配合，香港無可取代的樞紐地位指日可待」。

前海香港商會副秘書長、安永私人客戶服務中國商業稅務服務合夥人范家珩說：「我在深圳工作已差不多20年，專業服務在兩地經濟融合發展中繼續扮演關鍵的橋樑紐帶角色，香港在深圳40多年高速發展中是參與者、貢獻者，也是受惠者。我認為兩地在發展綠色金融，能優勢互補，發掘更多的合作空間。「安永作為全球領先的審計、稅務、戰略、交易和諮詢服務機構之一，自1968年在香港設立首間成員辦事處，在大中華區提供專業服務多年。安永亦不斷拓展大灣區業務，即將啟用選址在深圳前海的辦事處，這將是安永在深圳佈局的第二個辦事處。

深圳吸引眾多知名科技公司及人才紮根，有利於金融科技的發展。（資料圖片）

范家珩還表示：「安永發揮全球機構的優勢，為國家經濟蓬勃發展建言獻策，致力建設更美好的商業世界。今年亦正值《粵港澳大灣區發展規劃綱要》發布三周年以及香港特別行政區成立25周年，安永將積極發揮現代服務業能力並細化業務，結合深港兩地作為灣區發展雙引擎的獨特優勢，與各方持續深入探討如何在商業及專業服務、人才交流、可持續發展等領域，進一步發揮兩地協同效應，引領大灣區高質量的發展，創造長期可持續價值。」

科創行業—夯實技術基礎，築牢科創根基

深圳是中國的科技之城，在前沿技術和高新製造領域搶佔了制高點，而香港不僅有科技資訊、科技融資的優勢，更加有優質的高校資源，深港兩地的聯手合作可以夯實技術基礎，築牢科創根基。

深圳近年來在高新技術領域發展十分迅速，已經在國內佔有相當重要的地位，甚至在世界上也成為IT產業的製造和採購中心，深圳己經產生了一批高素質的中小科技企業，它們急需資金的支援香港優勢也很明顯，作為香港世界著名的資本市場和外匯市場，香港己經產生了一批國際融資專家。他們既了解國際資本市場、外匯市場、國際金融市場的運作，也了解國際風險資本的運作方式，可以為深圳企業接觸國際資本市場與國際風險投資市場，開拓融資的思路提供助力。2020年，《深圳市深港澳科技計劃專案管理辦法》正式施行，《辦法》重點支援基礎研究、關鍵技術開發和成果產業化專案，優化預算科目，下放調劑許可權，簡化撥款程序，進一步促進科研資金便利流動，推動粵港澳大灣區產學研融合。

2021年10月，粵港澳大灣區發展論壇暨香港中文大學大灣區發展成果研討會舉行，港中大公布大灣區創新科技藍圖。論壇上，香港特別行政區行政長官林鄭月娥作視頻致辭。她表示，未來將發揮香港的優勢，繼續積极參與大灣區國際科技創新中心建設，從外迴圈及內迴圈兩方面貢獻國家所需。政府會建立完整的創科生態圈，全面覆蓋科研、融資、生產以及市場化，使創科成為新的經濟引擎，帶動經濟轉型。

香港互聯網專業協會名譽會長、前海香港商會副會長、通天地集團董事長施培營提到，「中國智慧硬體是從深圳發展起來，深圳品牌影響力以及地理位置同樣也能在新經濟下成為指向標。在面對經濟新常態下的新挑戰，要用新思路探尋商業發展新趨勢，香港靠近國際市場，深圳是內地市場的縮影，深港合作機遇重大，優勢互補，但香港如何融入國內，還需要探索出更寬敞的路子，要打通港人的痛點，打通兩邊市場，利用香港的資源，幫助內地企業出海，或是説明香港企業切合內地需求，「北上」落地，吸引更多的港人到大灣區發展，使得深港強強聯手打造「雙城經濟」。

電競在內地日益流行，圖為在上海舉行的《王者榮耀》競技比賽。（視覺中國）

施培營還提到電子競技這一新興行業，「未來電競智慧化發展是一個趨勢，致力於電競智慧化，推進深港兩地電競文化交流，電競不是單純的遊戲，亦會帶動文旅產業發展，希望在前海發揮港澳優勢，打造粵港澳電競產業基地，吸引一批熱愛電競行業的港澳青年來內地發展」。

全國女性創業創新基地負責人，前海香港海商會副會長，國際青年創客聯盟深圳負責人，前海BaysWork董事長鄭思怡提到：「深圳經歷了四十年改革開放發展，已然成為在世界科技發展領域中極特殊的存在，創新思維深入人心。其製造業和科技創新並駕的優勢，誕生了諸多世界頭部的龍頭科技企業，創造了一次次的中國奇跡。香港擁有國際領先的科研成果優勢，過去五年香港在前沿科創方面取得的歷史性變化和豐碩的成果，批量誕生一批獨角獸企業。這些企業正是善用了香港的前研基礎科研優勢，及大灣區完善高效的全產業鏈優勢，有效地將基礎科技成果轉化落地，為發展中的香港科研企業起到了良好的示範作用」。

她還提到，「深圳作為香港科創專案落地大灣區的首選，在地理位置、創新要素、人才資源等方面，均可為香港提供全方位的支援。前海作為先行示範區，可有效整合粵港澳大灣區的科技創新資源，推進與港澳規則銜接、機制對接。港青在前海及大灣區的許多地方都可以做不一樣的夢，融入大灣區發展，通過科技創新，為自己，為香港，為中國的未來描繪美好藍圖」。

深港合作未來展望

香港回歸25年以來，深港合作不僅僅在經濟發展、制度完善、人員交流、資源資訊互換等宏觀層面有亮眼表現，在各個行業層面都大有所為。展望未來，在中央政府的大力支援下，兩地合作必將跨過更高台階，邁入發展新階段。習近平總書記在深港現代合作業服務區視察時對於前海建設強調了3點意見：一是要依託香港，二是要服務內地，三是要面向世界，以國際的視野和胸懷，吸取國際上先進的管理、科技等方面的經驗。他希望，特區人要充分發揮「敢為天下先」的精神，「既然授權給你們了，就要大膽地往前走」。

未來，深圳要在更多微觀層面上借鑑香港經驗，有效整合紀檢、監察、檢察、審計、公安經偵等多種監督力量，由「多頭監督」向「一體化監督」轉變，促進餐飲、現代服務、金融、文化、科創等多產業的融合發展。同時還應加快前海創新發展，前海創新深港緊密合作和融合發展的機制，推進深港兩地向產業互補、經濟一體、社會共融「三位一體」的發展目標邁進。只有深港全行業的深度融合，才能更加促進深港地區經濟和社會的全面發展。

本文作者為張坤、李宏鍇、黃志敏、溫開妍。

