回歸25周年｜保習近平訪港安全　深港禁飛無人機

今年是香港特別行政區成立25周年，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平將來港慶祝香港回歸25周年慶典活動。為確保習近平人身安全，深圳和香港兩地禁止使用無人機。



深圳市公安局通告「關於加強香港回歸25週年慶典活動期間無人機和「低慢小」航空器安全管理」通告，在市內禁止使用無人機等「低慢小」航空器，自28日至7月3日24時施行。

經深圳市人民政府批准同意，為確保香港回歸25周年慶典活動安全順利舉行，防範無人機等「低慢小」航空器違法違規飛行，維護公共安全，保護公民人身財產安全。

經批准用於「香港回歸25周年慶典活動」的演示、航拍、電視轉播、警務、應急救援、引航、氣象探測和人工影響天氣作業等飛行活動，不受規定限制。

在香港慶祝香港特別行政區成立20周年之際，可以看到中國國旗和香港區旗。（Getty Images）

公安機關可會同相關部門對「低慢小」航空器的起降場地採取臨時封閉措施，或要求有關單位對其管理的「低慢小」航空器採取臨時封存措施。 對違反規定的飛行活動，由公安機關依法予以治安管理處罰；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

通告所稱的無人機等「低慢小」航空器，是指低空、慢速、小型航空器和空飄物，主要包括輕型和超輕型飛機、輕型直升機、滑翔機、三角翼、動力三角翼、滑翔傘、動力傘、熱氣球、飛艇、民用無人機、模型航空器（含航空模型和航天模型）、無人駕駛自由氣球、系留氣球等類型。

國家主席習近平於 2017年6月30日在香港出席大型慶回歸綜藝節目。（Getty Images）

習近平來港 警方設保安區 全港禁無人機

有報道指，國家主席習近平將出席香港回歸25周年大會暨第六屆政府就職典禮，香港警方昨日（28日）公布屆時實施嚴格保安措施，包括向習近平提供近身保衞、慶祝活動場地保安及車隊護送，設核心保安區及保安區、車輛及人流管制、限制飛行區等。

警方表示，審視風險評合後，按448G章小型無人機令第19條，在習近平出席活動期間全港列限飛區，所有小型無人機禁飛。

警方就習近平來港安排做風險評估，而因為地緣政治及國際形勢，習近平來港出席活動一定是世界焦點，而香港近年本土恐怖主義冒升是明顯具體，過去兩年本港破獲同本土恐怖有關案件，與外國恐襲武器類似，故警方高度關注習近平來港活動會受恐襲威脅。

警方又指，習近平逗留及途經的地區會設核心保安區，其他範圍為保安區，習近平行經的車道及天橋要短暫封閉，警會實施車輛、人流管制。習近平來港期間，金鐘、灣仔北一帶會受到較大影響，灣仔北一帶交通非常擠塞，呼籲駕駛人士如無必要不要駛入有關地區。

警方強調，有責任採措施確保習近平人身安全，亦要確保活動有序、安全下進行。