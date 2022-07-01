Google前CEO施密特：中國大陸2025或將成全球最大晶片產地

Google前CEO施密特（Eric Schmidt）與美國政治學家艾利森（Graham Allison）6月20日投書《華爾街日報》，文中稱若美國不積極因應，中國大陸或將在2025年取代台灣，成為全球最大晶片產地。更提醒美國先進半導體完全依賴台灣，將置美國國家安全於險境。



Google前CEO施密特和曾提出「修昔底德陷阱」（Thucydides Trap）的哈佛大學教授艾利森共同投書指出，中國正以拿下電信設備、太陽能和電動車市占率相同的戰術進軍晶片市場，美國政府若不積極採取因應措施，中國大陸或將在2025年取代台灣，成為最大的晶片出口地。

文中提到，拜登政府雖提出《美國創新及競爭法》，法案中稱要對晶片製造業投資500億美元，但國會最終沒有通過。但即使通過，這個金額也僅是中國投資額的三分之一。

施密特和艾利森警告，若中國在晶片供應鏈方面持續佔有優勢，將在基礎技術方面取得美國無法匹敵的突破，例如為「深度學習」量身定制的晶片將會改變社會，讓自動駕駛、頂級疫苗等技術有實現可能。

Google前CEO施密特擔憂美國半導體發展。（VCG）

施密特與艾利森文中指出，1990年到2020年，中國建造了32座晶片工廠，而全球其他地區只有24座。如今中國已製造全球一半以上電路板，並控制著晶片關鍵原材料供應鏈，生產全球70％矽、80％鎢和97％鎵。

「集微諮詢」統計，在官方積極參與下，中國大陸目前共有23座12吋晶圓廠投入生產，總計月產能約為104.2萬片，預計未來5年中國大陸還將新增25座12吋晶圓廠，截至2026年底，中國大陸12吋晶圓廠的總月產能將超過276.3萬片。

三星量產3納米晶片 代工業務將在中國尋找

三星電子6月30日宣布，公司已開始利用先進的3納米製程工藝量產晶片，成為全球第一家量產3納米晶片的公司，將在最先進晶片製程競賽取得重要里程碑。三星聲明中稱，和傳統5納米相比，新開發的第一代3納米工藝能夠將功耗降低至多45%，性能提升23%，晶片面積減少16%。

目前，三星正在尋找新客戶，盼能在代工市場追趕台積電。曾有分析師稱，三星和中國企業預計將成為3納米晶片的首批客戶。三星聯席CEO慶桂顯曾表示，其代工業務將在中國尋找新客戶，中國市場預計將快速增長。

中國一直高度依賴進口高端晶片，中美貿易戰更意識到問題的嚴重性和急迫性。（資料圖片）

台積電目前是全球最大晶片代工商，控制著大約54%的晶片代工市場，客戶包括蘋果、高通等公司。據了解，台積電計劃2025年量產2納米晶片。三星目前是全球第二大晶片代工商，但市場份額只有16.3%。

韓國最大報章《朝鮮日報》6月25日曾引述市場研究機構集邦諮詢（TrendForce）發布的全球第一季度半導體代工市場排名報告，其中台灣的台積電以 53.6% 份額坐穩龍頭，韓國三星電子以 16.3% 位居第二。文章中則提到中國企業在半導體代工市場中，成長幅度最高。

報道稱，排名第五的中芯國際等3家企業總市場份額為10.2%， 這也是中國企業首次市場份額突破 10% 。報道提到，2020年以來美國以貿易手段箝制中國半導體，但因中國內需市場龐大，2021年中國半導體相關企業的總銷售額仍創下1兆元人民幣的歷史新高，同比增長18%。

報道稱，專家預測隨著中國半導體成長快速、銷售額增加，中國會在兩年內增長到「威脅」韓國的水準。

美國半導體行業協會（SIA）預測，中國企業在全球半導體市場銷售中的份額將從2020 年的9%增加到2024年的17% ，未來三年韓國市場份額將會維持在20%左右。