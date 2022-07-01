回歸25周年｜王祖藍曬25年前天安門遊客照　微博熱搜前20香港佔8

七一回歸25周年，微博與香港回歸有關話題也迅速登上熱搜，7月1日熱搜前20名中有9個與香港回歸話題有關，其中香港藝人王祖藍曬出25年前和今日在天安門遊客照，引發網民熱議。此外，新特首李家超今（7月1日）首天上任，同日啟用Facebook、Instagram和微博。截至上午11時，已有13.6萬粉絲，兩篇貼文超30萬人點讚。



香港藝人王祖藍特別選在早上「7時01分」微博發文寫道「1997年10月1日，我在這裡。2022年7月1日，我在這裡。25年後依然興奮和激動！ ​」並搭配「#香港回歸祖國25年#」，文中附上他1997年和2022年在天安門前的遊客照。

據了解，1997年7月1號，香港回歸，同年十一國慶時年17歲的王祖藍跟隨「香港青少年學生祖國歷史文化教育團」首次到天安門廣場。2022年香港回歸25周年，王祖藍再赴天安門拍照。

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內地網民稱讚「整整25年了，祖藍哥的愛國之心沒有變」、「正能量明星」「小年輕到大叔的轉變，祝願祖國越來越好」，該文也迅速登上微博熱搜。7月1日上午與香港回歸話題攻佔微博熱搜排行，一度前9排名都與香港回歸話題有關。上午11時，香港回歸話題仍佔據前8名。

香港新任特首李家超也在今日開通微博，目前已有超過13萬人追蹤。他發布的兩篇文章，合計超過30萬讚。