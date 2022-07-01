澳門驗出台芒果新冠陽性　全數銷毀暫停進口一周　台官方：不合理

《澳門日報》報道，一批來自台灣的芒果樣本，6月29日新冠病毒核酸檢測呈陽性，澳門市政署隨即啟動應急預案，將20箱共重100公斤的涉事貨物全數封存銷毀，沒有流入市面。澳門市政署自6月30日起，也暫緩涉事廠商相同來源產品的進口一周。



台媒《聯合報》採訪台灣食藥署長吳秀梅，她表示若真有危害，全世界就會發布警訊，但如今只有中國大陸單方面發布，「影響我國產品輸出，這是不合理的」。台灣農委會防檢局則回應稱，根據目前科學研究，未發現有COVID-19 病毒透過水果傳染人。



此前，台灣白帶魚及竹莢魚日前因大陸官方表示驗出新冠病毒，下令禁止進口一周。7月1日，《澳門日報》報道撐一批台灣芒果新冠病毒檢測呈現陽性，20箱100公斤的芒果已全數銷毀。

台灣農委會防檢局7月1日則回應稱依據澳門檢疫規定，台灣芒果應檢附防檢局簽發的輸出植物檢疫證明書，無特定有害生物或檢疫處理規定。防檢局目前並未收到澳門通報該批芒果的不合格通知台灣

吳秀梅今上午接受本報電訪時表示，新冠疫情正在全世界流行，若新冠疫情會透過此方式傳播，那全世界早已發布警訊，但各國皆未發布相關訊息，也僅大陸單方面發布訊息，影響到台灣水產品、水果外銷大陸，「這是不合理的」。

台灣愛文芒果輸往世界各地。圖中芒果非輸往澳門芒果。（EGL圖片）

台灣食藥署長吳秀梅則回應《聯合報》指出，新冠疫情正在全世界流行，若新冠疫情會透過此方式傳播，那全世界早已發布警訊，但各國皆未發布相關訊息，也僅大陸單方面發布訊息，影響到台灣水產品、水果外銷大陸，「這是不合理的」。

對於台灣芒果再度面臨被檢驗新冠陽性問題，是否會再度自我檢驗？吳秀梅回應稱，先前會做檢驗，是因為中國無端指控，至今根本沒有其他國家針對外包裝檢驗新冠病毒。

農委會防檢局也指出，根據目前科學研究，並未發現有COVID-19 病毒透過水果傳染人。以COVID-19為理由在影響國際貿易，從前年的11月起在世界貿易組織（WTO）的食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施委員會（SPS委員會）就有許多國家包含加拿大、歐盟、印度、美國等國對中國大陸提出關切。