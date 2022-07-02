內地放寬民眾出行取消行程碼星號標記　惟多地「採取了替代方案」

6月29日，內地工信部宣布為方便廣大用戶出行，取消行程卡「星號」標記。但據《健康時報》報道，連日來，多地網民稱，雖然沒有了「星號」，但多個地方「採取了替代方案」。



6月29日當日，「西安發布」微信公眾號發布了陝西一碼通新變化，表示將用旅居史標籤的顏色進行分類。7月1日，陝西12345服務熱線工作人員回應，目前該標籤暫時對出行無影響，還是按照統一的疫情防控政策執行，目前北京低風險地區進西安提供48小時核酸及完成3天兩檢即可。當日稍晚，「西安發布」微信公眾號刪除了此前推送的「陝西一碼通」變化的相關文章。

在浙江杭州，則有網民發現行程碼顯示「！」標記。7月1日，杭州市疾控中心工作人員表示，這在工信部取消行程碼星號之前就存在，之前杭州實行「四碼一屏」系統升級時，如果涉及中高風險地區，就會有驚歎號。工作人員表示，目前已有用戶反映「！」對出行的影響，如果未涉及中高風險地區被賦紅色「！」，可以向系統申訴核實。

四川的天府健康通「多碼一屏」也被發現有顏色標籤。7月1日，成都12345熱線工作人員向健康時報表示，此碼對出行暫無影響，還是要結合疫情防控的政策來看。

6月30日，中疾控流行病學首席專家吳尊友在微博解讀「行程碼摘星」，指「星號」標記僅僅提示某人來自有高風險區或中風險區的城市，並沒有與具體的高風險區或中風險區直接掛鉤，即不能反映「星號」標記者的實際風險高低。在基層個別地方，有可能出現防控措施層層加碼的現象，把那些有「星號」標記的人，也都採取了隔離措施，「這種做法是錯誤的，不符合科學防控、精準施策精神」。