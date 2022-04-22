疫情｜司機行程碼帶星困連雲港高速4天　4500萬尾魚苗缺氧死惹議

新冠肺炎疫情期間，「一刀切」的防疫措施屢受詬病。日前，司機李先生上高速運送4500萬尾魚苗到江蘇連雲港，可是當他下高速時，卻因其行程碼帶星而被困高速4天了，最終導致魚苗缺氧全部死亡，損失多達十幾二十萬元人民幣。



上周五（15日），連雲港的一魚塘承包戶經報備找上李先生，後者從河北秦皇島上高速運送4500萬尾魚苗到連雲港，可當他下高速時，卻因行程碼帶星，行程途徑過徐州、蘇州等疫情地區，被當地工作人員拒絕下高速。李先生表示，自己上周六（16日）就到了連雲港，但就是因為這個原因而被困高速4天，最後導致魚苗缺氧全部死亡，損失慘重。

期間，李先生曾表示願意隔離，只求先想辦法把魚苗運到塘里，可防疫人員未對此作出回應。事後經協商，工作人員表示願意出運費讓其返回，但不承擔魚苗的損失。

網民點睇：

官僚主義害死了

幾十年啦，根子一直沒變。不是說要把權力關進籠子裡嗎？

在這種情況下，任何證明都沒有用，他們只認死規定

現在有行程碼不帶星的司機嗎？東奔西跑能不帶星嗎？乾脆都不讓他們跑徹底停擺算了唄

中央至今不出台一個疫情防控的規範，那下面不一刀切還怎麼辦

