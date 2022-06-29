內地取消行程碼星號　網民急尋車票酒店　國際機票搜尋創兩年新高

工信部今（29日）發布消息指為堅決落實黨中央、國務院關於「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，支撐高效統籌疫情防控和經濟社會發展，方便廣大用戶出行，即日起取消通信行程卡（行程碼）「星號」標記。



消息一出，迅速登頂微博熱搜。據「去哪兒」平台數據顯示，自消息發布半小時後，該平台上國際機票瞬間搜索量翻倍，達到近兩年以來該平台國際機票搜索量最高峰。 同時，平台機票搜索量在30分鐘內上升60%，酒店搜索量翻倍，火車票搜索量上漲最多達到1.5倍。



行程碼摘星後，火車酒店和機票搜尋量在半小時內急升。（中國新聞網）

此前，行程碼標有*（星號），表示民眾在過去14天訪問過的城市存在中等或高風險區域，許多地方不接受行程碼帶星的民眾進入。因此各地能否降為低風險區「摘星」成功，除了是疫情是否得到控制的指標，也關乎該地民眾能否順利出行。

以上海市民出行為例，6月16日，安徽省新冠肺炎疫情防控應急綜合指揮部辦公室發布通知，非中高風險地區所在街道的上海地區人員在進入安徽後，應屬於「7天日常健康監測」範圍。但仍有部分城市存在一刀切隔離的情況。

例如在滁州，南譙區工作人員表示帶星號地區人員進入需要「3天居家隔離+11天健康監測」。亳州的譙城區直接表示，雖然是對於低風險區域執行「7天健康監測」，但是「不具備居家隔離條件過不來的，行程碼帶星的進不來」。

此外，雖規定指出行程碼帶星號的綠色行程碼基本上不會影響出行，但仍有部分地區將行程碼有無星號視為民眾可否出行的判定標準。因此工信部取消「星號」標記，內地民眾出行將可望進一步放寬。



網民點睇：

有一種大赦天下的感覺，期待說走就走的旅行。

期待健康碼取消的那一天。

真的早該這樣，各地為了星號層層加碼還搞地域歧視。

