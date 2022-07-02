曾入選中國十大豪宅　深圳這別墅售價停在15年前　業內稱「有毒」

誰曾想，這個院門前雜草半腰高的地方竟然是曾經的「中國十大豪宅」——深圳東部華僑城天麓。



《每日經濟新聞》報道，6月30日實地探訪發現，該項目距離2號線終點站鹽田站約15分鐘車程，主打聯排和單幢別墅。項目周邊除了道路就是山林，並未看到成熟的商業配套，此前規劃的商業街目前也未有店舖入駐。

一些單位處於長期無人居住狀態，部分別墅的外牆皮都已脫落，經久失修，院子跟門前的雜草已長至半腰高。此外，因項目地處大俠谷、茶溪谷、雲海谷、大華興寺等旅遊景區，項目周邊偶爾還能看到部分觀光遊客。

現場工作人員表示，目前還在售的主要是天麓3區的產品，均價每平方米6至6.5萬元人們，面積在100至150平方米不等，此外聯排別墅的花園屬於贈送，一樓花園也有100多平方米。目前三區大概還有40套可售單位，而這個價格已經比前幾年低了很多，所以有很久以前購樓的業主不滿。

項目售樓處。（每日經濟新聞）

這佐證了阿里司法拍賣近日該區一套樓距離首拍降價265萬元，售價558萬元但依然流拍的事實，涉事物業223平方米，折合單價每平方米2.52萬元，最早在2018年9月就曾上架，先後6次流拍，起拍價最初達823萬元。2019年3月時，該單位的評估總價是1175萬元。

公開資料顯示，天麓在2008年開盤時的價格為每平方米7.5萬元，每套總價達到2至3千萬。也就是說，10多年過去了，項目每平方米均價反而便宜1萬多元。目前該豪宅的指導價為每平方米5.5萬。如果按照拍賣價每平方米2.52萬元計算，不僅比開盤均價跌去80%，該價格也僅相當於指導價的5折。

在阿里法拍查詢天麓的過往拍賣記錄可見，近5年來天麓共有60次拍賣記錄，但整體看成交的並不多，多數被拍賣的單位都以「本場已流拍，無人出價！」而草草結束。

工作人員說：「跟大梅沙最近的天麓5區，有幾套別墅是業內頂級設計師設計的，除了品質一流，購樓者購買這裏的別墅，還相當於買了一個山頭，不過這些別墅價格是以億為單位的。」

購樓網站「鏈家網」上天麓掛牌的項目並不多，未超過10套，也沒有前述億級豪宅。但與相關中介詢問，對方還是會告知業主的真實掛牌價。比如天麓6區一套223平方米的4室2廳，業主掛牌價980萬元，折合單價每平方米4.39萬元；而一套天麓7區的5室3廳單幢別墅，面積為353.35平方米，參考價1944萬元，但業主的實際掛牌價為7000萬元，折合單價每平方米19.81萬元。

部分樓門前的雜草。（每日經濟新聞）

公開資料顯示，東部華僑城位於深圳鹽田，沿山而築，可俯瞰大梅沙全景，佔地近9平方公里，是華僑城投資35億元開發的世界級度假旅遊目的地、首個國家生態旅遊示範區，由酒店、文旅、地產等板塊組成。

天麓共分為4個地塊分8區開發，主打的是洋樓和別墅，整體規劃了大峽谷、茶溪谷、雲海谷三大主題區域。其中天麓的住宅產品，單價最高的當屬2009年入市的天麓8區，曾以每平方米13萬元單價晉升深圳樓王。

自2007年天麓1區開盤後，至今15年過去，期間深圳不少片區樓價上漲迅猛，但天麓的樓價並未呈現太大變化。甚至2017年時，還曾有網民發帖，宣稱願意降價1000萬元售賣天麓8區單幢別墅。

「深圳鹽田、大梅沙的濱海豪宅火熱的年頭已經很遠了，一二十年前曾有很多富豪在這邊扎堆，也被諸多投資者稱為深圳東部的黃金海岸線，不過後來香蜜湖、深圳灣等豪宅片區崛起，來這邊買豪宅的相對就變少了。」在深圳從業多年的資深經紀人羅鵬6月28日下午表示。

看到鹽田區豪宅無人競買，一位深圳地產自媒體創始人評論道，好的自然風景有時候也「有毒」，它不僅能打動人，也很容易「坑人」，豪宅同樣離不開城市資源，單純的山水就是荒郊野嶺；有了城市資源加持，山水才會真正變身為豪宅區。