中國稀土集團宣布成立國際貿易公司：稀土業務整合的先手棋

2021年12月23日，中國稀土集團有限公司正式成立。半年之後，央企和地方國企稀土業務端的整合融合進一步推進。據中國稀土集團官方宣布，7月1日，中國稀土集團國際貿易有限公司(下稱「國貿公司」)於江西贛州成立。



中國稀土集團表示，中國稀土集團國際貿易公司的成立，是中國稀土集團加快貿易資產實質性深入整合，推動產業協同，業務聚合增效，實現聚合效應的重要舉措。對於國貿公司的組建，中國稀土集團在6月6日曾召開籌備推進會。

該會議稱，組建國貿公司是中國稀土業務端整合融合的先手棋。據悉，中國稀土集團國際貿易公司成立後，將聚焦推動實現中國稀土集團貿易運營一體化，加強與稀土行業上下游、橫縱向及不同領域之間的深度合作。

天眼查信息顯示，國貿公司註冊成立於2022年6月28日，註冊資本10億人民幣，由中國稀土集團100%控股。

中國是世界上最大的稀土生產國。圖為中國連雲港碼頭待出口的稀土礦。（VCG）

中美貿易戰開始後，美國一直將稀土視為重要戰略物資，也擔心中國一旦禁運將對全球市場造成影響。

綜合外媒報道，美國國防部6月和一家澳洲稀土供應商簽署1.2億美元協議，於美國境內建造首批重稀土分離廠。美國財政部長耶倫（Janet Yellen）日前也強調，美國應減少對競爭對手國家關鍵商品供應的依賴，她指出美國稀土供應嚴重依賴中國。

去（2021）年12月23日，中國稀土集團有限公司在江西正式成立。中國稀土集團是由中國鋁業集團有限公司、中國五礦集團有限公司、贛州稀土集團有限公司為實現稀土資源優勢互補、稀土產業發展協同，引入中國鋼研科技集團有限公司、有研科技集團有限公司等兩家稀土科技研髮型企業，按照市場化、法治化原則組建的大型稀土企業集團。

圖為中國稀土集團有限公司於去年12月在江西贛州成立。(新華社)

組建後的中國稀土集團屬於國務院國資委直接監管的股權多元化中央企業，被稱為「最年輕央企」。目前的股權結構為：國務院國資委持有31.21%；中國鋁業集團有限公司、中國五礦股份有限公司、贛州稀土集團有限公司分別持有20.33%；中國鋼研科技集團有限公司、有研科技集團有限公司各持3.90%。

中國稀土集團稱，將聚焦稀土的科技研發、勘探開發、分離冶鍊、精深加工、下游應用、成套裝備、產業孵化、技術諮詢服務、進出口及貿易業務，致力打造具有全球競爭力的世界一流稀土企業集團。