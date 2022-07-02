全紅嬋世錦賽奪兩金確定將落戶廣州　網民：在哪都是廣東的驕傲

據《廣州日報》報道，出生在廣東湛江的全紅嬋於7月1日正式成為「新廣州人」。此前，全紅嬋已經通過人才引進落戶廣州，但要到2022年7月1日生效。

全紅嬋在去（2021）年8月獲得東京奧運會女子單人10米台跳水金牌，一舉成名；該年9月在陝西全運會也為廣東隊贏得女子團體和單人10米台跳水金牌。

今年6月在布達佩斯游泳世錦賽敗給同樣來自中國隊隊友陳芋汐，奪得女子單人10米台亞軍、女子雙人10米台冠軍、混合團體冠軍，幫助中國跳水隊世錦賽的隊史第100金。

全紅嬋落戶廣州後對於她未來的運動生涯提供更多的便利性，訓練、比賽和學習在廣東省省會廣州有更多的資源等，例如廣東省最大體育訓練基地二沙體育訓練中心就位在廣州，該場館佔地面積22萬平方米，廣東田短跑選手蘇炳添也在此訓練。內媒指出廣州作為體育強市，也能為全紅嬋的運動生涯提供更充足的保障。

網民點睇：

在湛江面臨台風暴雨之際，又失一張名片！可惜可惜！湛江培養出了那麼多國家級運動員，得想辦法留住高水平運動員啊！

廣州有更好的設備和環境培養，沒有錯，湛江只適合養老。

出生廣東，廣東愛她，她愛廣東！她留廣州，更好發揮！再戰輝煌！為國爭光！

