行長辭職後南京銀行屢陷輿論風波　西部證券分析師涉不實言論被炒

南京銀行原行長林靜然日前辭職導致公司股價劇烈波動，與此同時，西部證券分析師一則聊天記錄的快速傳播，銀行更換印章，以及網傳該行身陷上千億債務危機等消息持續發酵，引發廣泛關注。昨晚（1日），南京銀行發佈公告稱，近日網傳相關信息為惡意造謠，已報案。今日（2日），西部證券表示，已對上述分析師進行合規問責，終止了其試用期並解約。



昨日午間，一則涉及南京銀行的群聊記錄在社交媒體快速發酵，交流內容為西部證券通信首席分析師傅鳴非關於南京銀行的一些判斷與風險提示，引發市場猜想。隨後，傅鳴非發布朋友圈緊急致歉，稱相關群聊記錄未徵得本人同意外發傳播，內容並非其專業研究範圍，亦未經證實，與事實相差很大。他同時向南京銀行表示遺憾和歉意。

今日，西部部證券作出回應，表示關注到包含公司研發中心試用期員工傅鳴非的某團購微信群聊天記錄在網絡上傳播，公司隨即對其進行了合規問詢和調查。經查，該員工於2022年6月30日晚上6時至6時50分，在團購微信群裡轉發涉及南京銀行的網絡信息並存在不實言論，該員工並非銀行行業研究員，公司未授權其對銀行行業進行研究。西部證券續表示，已進行合規問責，終止了傅鳴非的試用期，同時解除與其在2022年2月18日簽訂的勞動合同。

這場風波要回溯到林靜然的辭任，6月29日傍晚，南京銀行突發公告，稱公司董事、行長林靜然因工作需要、另有任用，於當日向董事會提交辭職報告，辭去公司董事、董事會風險管理委員會主任委員、發展戰略委員會委員、行長、財務負責人以及公司授權代表職務，辭任自當日起生效，行長職責暫由董事長胡升榮代為履行。

報道指，這一人事變動讓人頗為意外，因林出任行長剛滿兩年，還未完成一屆任期。而受消息影響，南京銀行股價波動，在30日，南京銀行盤中一度觸及跌停，當日收盤跌逾6%。

至昨日，南京東南國資投資集團有限責任公司官網顯示，林靜然任東南集團副董事長、黨委委員（保留市管企業正職待遇）。值得一提的是，東南集團資產規模為1900億元（人民幣．下同），和資產總額達1.88萬億元的南京銀行相差甚遠。

同日，南京銀行發布了「關於啟用『南京銀行股份有限公司』新章的公告」，但這條公告很快便已無法在官網找到，今日銀行官網上仍無該公告痕跡，疑似被刪除。與此同時，近日網上也流傳出關於該行身陷上千億元債務危機等消息。

昨晚，南京銀行發佈公告，稱近日網傳公司有關不實信息，公司對此鄭重聲明，相關信息為惡意造謠，公司已經向公安機關報案並將依法追究相關主體的法律責任。聲明又強調目前公司經營管理一切正常，經營發展良好。